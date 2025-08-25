Lunes 25 de agosto de 2025
Zulia

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Junto con el concejal Alejandro Fernández, entregaron además un kit deportivo a los niños del sector para la práctica de futbolito

Por Candy Valbuena

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo
Los niños del barrio Rafael Urdaneta disfrutaron de un día especial en compañía de Eveling de Rosales, Alejandro Fernández, Marisela Reverol, Hania Salazar y Atilio Rincón, entre otros, durante la jornada médica. Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una mano amiga, solidaria y a tiempo, llegó este fin de semana al sector Rafael Urdaneta, barriada de la parroquia Antonio Borjas Romero, donde mujeres, abuelas, abuelos, niños y jóvenes dispusieron de la atención médica, entrega de medicamentos y la dotación de un kit de futbolito que los más pequeños disfrutaron en una de las polvorientas calles.

La entrega de un kit para la práctica de futbolito a cargo del concejal Alejandro Fernández, llenó de alegría y entusiasmo a los protagonistas de la jornada médica. Foto: Cortesía

En este sector del oeste de Maracaibo donde el asfalto no solo está ausente sino que las carencias sociales son inmensas, un grupo de concejales, profesionales y técnicos de la estructura de Un Nuevo Tiempo (UNT) a cargo de la médico Marisela Reverol, brindó a los habitantes la atención médica de evaluación cardiovascular gratuita a niños y niñas que deberán entregar con el inicio de clase. También el control de la hipertensión arterial le tocó a los más adultos.

Alejandro Fernández, concejal de UNT, afirmó que el propósito de este tipo de jornada irá repitiéndose en otros sectores y barriadas, donde la mano amiga de la dirigencia social de su partido siempre ha estado presente, no sólo en momentos de tener responsabilidades de gobierno, sino también cuando toca ser oposición, cuyo trabajo comunitario la gente lo sabe y conoce.

"En esta jornada nos centramos en la entrega del examen cardiovascular para los niños que le permite a sus padres entregarlo el primer día de clases. Además, le entregamos a cincuenta familias la formula de complejo nutricional para los niños que les fue detectado bajo peso físico", dijo Fernández.

El personal médico de UNT atendió a más de 150 niños y a cerca de 200 familias del Oeste de Maracaibo durante la evaluación de la salud que se extenderá a otros sectores de la ciudad. Foto: Cortesía

"En cuanto a los adultos atendidos fueron evaluados en sus niveles hipertensivos, ayudando de esta manera a tener un mejor control de cada caso de estas familias. El medicamento regulador respectivo le fue entregado a quien lo necesitó. Cerramos la actividad con un torneo de futbolito entre los niños del barrio, quienes quedaron muy contentos con la donación que les hicimos del kit que disfrutarán a cada momento".

Durante la jornada médica hubo el acompañamiento de Eveling Trejo de Rosales, ex-primera dama del estado Zulia; Henry Ramones, legislador del CLEZ; David Umbría, concejal; Hania Salazar del Colegio de Enfermeras; Alberto Puerta, dirigente social del Oeste de Maracaibo, mejor conocido como "Portafolio" y Atilio Rincón y su esposa, Adriana González, pastor evangélico de la iglesia Fuego de Cristo, entre otros.

Lee también: Juventud de UNT lanza campaña “Unidos Somos Útiles” para apoyar a los niños en su regreso a clases

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Onda tropical N° 30 se desplaza sobre el país: Anuncian lluvias y chubascos en Zulia y otros estados este lunes 25-Ago

Onda tropical N° 30 se desplaza sobre el país: Anuncian lluvias y chubascos en Zulia y otros estados este lunes 25-Ago

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Noticias Relacionadas

Al Dia

Ataque a hospital de Gaza deja 19 muertos: AP, Reuters y Al Jazeera confirman el fallecimiento de sus reporteros

Son cuatro los periodistas muertos en el ataque, la cadena NBC de EEUU aún no se ha pronunciado por el hecho

Zulia

Zulia se prepara para lluvias dispersas en la noche de este domingo

Además del Zulia, se prevé actividad atmosférica variable en varias regiones del país durante el mismo lapso nocturno en : Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Llanos Occidentales, Centro Norte Costero y Región Andina
Zulia

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

El mercado es una farmacia gigante con la venta de medicinas sin control alguno y un riesgo latente al comprador
Zulia

Trabajadores del sector eléctrico presentes en segunda jornada de alistamiento militar

Este domingo 24 de agosto, se sigue desarrollando en las plazas Bolívar de todos los municipios del país la Gran…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025