UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Una mano amiga, solidaria y a tiempo, llegó este fin de semana al sector Rafael Urdaneta, barriada de la parroquia Antonio Borjas Romero, donde mujeres, abuelas, abuelos, niños y jóvenes dispusieron de la atención médica, entrega de medicamentos y la dotación de un kit de futbolito que los más pequeños disfrutaron en una de las polvorientas calles.

La entrega de un kit para la práctica de futbolito a cargo del concejal Alejandro Fernández, llenó de alegría y entusiasmo a los protagonistas de la jornada médica. Foto: Cortesía

En este sector del oeste de Maracaibo donde el asfalto no solo está ausente sino que las carencias sociales son inmensas, un grupo de concejales, profesionales y técnicos de la estructura de Un Nuevo Tiempo (UNT) a cargo de la médico Marisela Reverol, brindó a los habitantes la atención médica de evaluación cardiovascular gratuita a niños y niñas que deberán entregar con el inicio de clase. También el control de la hipertensión arterial le tocó a los más adultos.

Alejandro Fernández, concejal de UNT, afirmó que el propósito de este tipo de jornada irá repitiéndose en otros sectores y barriadas, donde la mano amiga de la dirigencia social de su partido siempre ha estado presente, no sólo en momentos de tener responsabilidades de gobierno, sino también cuando toca ser oposición, cuyo trabajo comunitario la gente lo sabe y conoce.

"En esta jornada nos centramos en la entrega del examen cardiovascular para los niños que le permite a sus padres entregarlo el primer día de clases. Además, le entregamos a cincuenta familias la formula de complejo nutricional para los niños que les fue detectado bajo peso físico", dijo Fernández.

El personal médico de UNT atendió a más de 150 niños y a cerca de 200 familias del Oeste de Maracaibo durante la evaluación de la salud que se extenderá a otros sectores de la ciudad. Foto: Cortesía

"En cuanto a los adultos atendidos fueron evaluados en sus niveles hipertensivos, ayudando de esta manera a tener un mejor control de cada caso de estas familias. El medicamento regulador respectivo le fue entregado a quien lo necesitó. Cerramos la actividad con un torneo de futbolito entre los niños del barrio, quienes quedaron muy contentos con la donación que les hicimos del kit que disfrutarán a cada momento".

Durante la jornada médica hubo el acompañamiento de Eveling Trejo de Rosales, ex-primera dama del estado Zulia; Henry Ramones, legislador del CLEZ; David Umbría, concejal; Hania Salazar del Colegio de Enfermeras; Alberto Puerta, dirigente social del Oeste de Maracaibo, mejor conocido como "Portafolio" y Atilio Rincón y su esposa, Adriana González, pastor evangélico de la iglesia Fuego de Cristo, entre otros.

Noticia al Día/Nota de prensa