Hoy se celebra el Día Internacional del Peluquero

Cada 25 de agosto se le rinde homenaje a una de las profesiones que contribuye a la mejora de nuestra apariencia física y cuidado personal, por lo que se celebra el Día Internacional del Peluquero.

Foto: RRSS

Los peluqueros, peluqueras y barberos conocidos igualmente como estilistas, son unos auténticos artífices de las tendencias de belleza, aplicando técnicas novedosas y tradicionales de afeitado, cortes de cabello y peinados, teniendo en cuenta los gustos y preferencias de sus clientes.

Origen

Esta fecha se originó en el siglo XVII, cuando la profesión de peluquero era ejercida únicamente por plebeyos de sexo masculino. Su labor principal consistía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas utilizadas por la nobleza.

Por haber nombrado caballero a uno de sus peluqueros, el Día del Peluquero se celebra en la fecha de la muerte del monarca francés Luis IX. Foto: RRSS

Se eligió el día 25 de agosto para la celebración de esta efeméride, debido a la Santificación de Luis IX, Rey de Francia por parte de la Iglesia Católica.

Durante su reinado, jerarquizó esta profesión, declarando a su peluquero oficial como un hombre libre, equiparándolo con caballeros, jueces, médicos y magistrados, autorizándole el uso de un espadín como parte de su atuendo, considerado un símbolo de tal distinción.

Entre otros antecedentes fundamentales se destaca que en la antigua Grecia y Egipto los esclavos eran los encargados del cuidado del cabello de sus amos.

La cultura egipcia consideraba al cabello como un elemento fundamental de la belleza física, con una función social y religiosa. Se utilizaba la henna para la coloración capilar.

Por otra parte, los griegos convirtieron el culto de la belleza como un pilar fundamental de su cultura, destacando la elaboración de peinados de melenas largas, con rizos y ondas, reflejados en las estatuas y monumentos históricos.

Lee también: Un 22 de agosto nació Joaquín Crespo: Militar y político, presidente de Venezuela en dos ocasiones

Noticia al Día/Con información de Díainternacionalde.com