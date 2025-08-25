Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Hoy se celebra el Día Internacional del Peluquero

Se eligió el día 25 de agosto para la celebración, debido a la Santificación de Luis IX, Rey de Francia por parte de la Iglesia Católica.

Por Candy Valbuena

Hoy se celebra el Día Internacional del Peluquero
Foto: RRSS
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cada 25 de agosto se le rinde homenaje a una de las profesiones que contribuye a la mejora de nuestra apariencia física y cuidado personal, por lo que se celebra el Día Internacional del Peluquero.

Foto: RRSS

Los peluqueros, peluqueras y barberos conocidos igualmente como estilistas, son unos auténticos artífices de las tendencias de belleza, aplicando técnicas novedosas y tradicionales de afeitado, cortes de cabello y peinados, teniendo en cuenta los gustos y preferencias de sus clientes.

Origen

Esta fecha se originó en el siglo XVII, cuando la profesión de peluquero era ejercida únicamente por plebeyos de sexo masculino. Su labor principal consistía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas utilizadas por la nobleza.

Por haber nombrado caballero a uno de sus peluqueros, el Día del Peluquero se celebra en la fecha de la muerte del monarca francés Luis IX. Foto: RRSS

Se eligió el día 25 de agosto para la celebración de esta efeméride, debido a la Santificación de Luis IX, Rey de Francia por parte de la Iglesia Católica.

Durante su reinado, jerarquizó esta profesión, declarando a su peluquero oficial como un hombre libre, equiparándolo con caballeros, jueces, médicos y magistrados, autorizándole el uso de un espadín como parte de su atuendo, considerado un símbolo de tal distinción.

Entre otros antecedentes fundamentales se destaca que en la antigua Grecia y Egipto los esclavos eran los encargados del cuidado del cabello de sus amos.

La cultura egipcia consideraba al cabello como un elemento fundamental de la belleza física, con una función social y religiosa. Se utilizaba la henna para la coloración capilar.

Por otra parte, los griegos convirtieron el culto de la belleza como un pilar fundamental de su cultura, destacando la elaboración de peinados de melenas largas, con rizos y ondas, reflejados en las estatuas y monumentos históricos.

Lee también: Un 22 de agosto nació Joaquín Crespo: Militar y político, presidente de Venezuela en dos ocasiones 

Noticia al Día/Con información de Díainternacionalde.com

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Pretendieron cortar y extraer mil 200 metros de cable submarino en el Zulia": Fanb

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Lo que nunca puede faltar en casa
Al Dia

"América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie": China

La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros ni debe ser interferida por ellos.

Al Dia

Precios de la carne de pollo en el país "se han mantenido estables": Fenavi

El sector indica que el abastecimiento "está plenamente garantizado" en el mercado nacional

Al Dia

"Lo más lindo que verás hoy": Abuelito brinca de felicidad con su nieta en el trencito de Maracaibo

El video no tardó en enternecer las plataformas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025