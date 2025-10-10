Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que entre las 6:00 a. m. y las 12:00 m. de este viernes se prevé el desarrollo de mantos nubosos que podrían generar precipitaciones variables en varias regiones del país.

Los estados con mayor probabilidad de lluvias incluyen Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzoátegui, Monagas, la Región Central, los Llanos Centrales y Occidentales, el este de Falcón, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia. En el resto del territorio nacional se estima cielo parcialmente nublado, sin eventos significativos.

En paralelo, el Inameh mantiene vigilancia sobre la trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry, ubicada al norte de las Antillas Menores, aproximadamente a 950 kilómetros de las costas venezolanas. Según el reporte actualizado a las 5:00 a. m., el fenómeno se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 28 km/h, con presión central de 1007 hPa y vientos sostenidos de hasta 85 km/h.

Aunque no representa una amenaza directa para Venezuela, el sistema nacional de gestión de riesgo se mantiene en monitoreo constante ante posibles cambios en la trayectoria o efectos indirectos sobre el clima regional.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones ante posibles acumulaciones de agua, especialmente en zonas vulnerables, y mantenerse atentos a los canales oficiales de información.

Noticia al Día / Inameh