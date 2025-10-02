Jueves 02 de octubre de 2025
Al Dia

Águilas afinan detalles en su cuarto día de pretemporada

La cuarta práctica de pretemporada de las Águilas del Zulia se llevó a cabo en el estadio Luis Aparicio "El…

Por Daniel García

Águilas afinan detalles en su cuarto día de pretemporada
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La cuarta práctica de pretemporada de las Águilas del Zulia se llevó a cabo en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, marcando un nuevo avance en la puesta a punto del equipo. En esta sesión, se incorporaron jugadores de posición, lanzadores y receptores, lo que permitió al cuerpo técnico trabajar con una plantilla más completa y comenzar a definir roles estratégicos de cara a la nueva temporada de la pelota criolla.

Bajo la dirección del cuerpo técnico, el conjunto rapaz realizó rutinas de calentamiento, prácticas de bateo y sesiones de lanzamientos, enfocándose en afinar la coordinación entre los distintos grupos y fortalecer la condición física general del equipo.

Al llamado acudieron cerca de 40 peloteros, entre ellos figuras con amplia trayectoria en el circuito profesional, cuya experiencia será clave para aportar liderazgo, confianza y versatilidad al róster zuliano. Esta temporada, el equipo apuesta por la combinación de referentes de experiencia y jóvenes promesas, integrando nuevas piezas que buscan ganarse un lugar y aportar frescura al conjunto rapaz.

Durante la jornada de entrenamientos, el coach Alexander Delgado y los peloteros Bryant Flete e Ismael Guillón ofrecieron declaraciones sobre sus expectativas para la nueva temporada de la pelota criolla.

Bryant Flete, quien se incorporó al grupo este jueves, expresó su entusiasmo por sumarse temprano a los trabajos del equipo. “Gracias a Dios logré incorporarme temprano y desde ya pienso aprovechar las oportunidades que me dé el equipo”, comentó el infielder, destacando además su compromiso de contribuir tanto en la ofensiva como en la defensa.

Por su parte, Alexander Delgado señaló que mantiene una comunicación constante con el mánager Lipso Nava, con quien ha valorado positivamente la actitud y el esfuerzo de los jóvenes que buscan ganarse un lugar en el róster principal. “Hay mucha disposición y ganas de competir, eso es clave para construir un equipo sólido”, afirmó el coach.

Ismael Guillón también se mostró motivado por el reto, reafirmando su disposición de colaborar desde su rol como relevista . El lanzador resaltó la incorporación de varios pitchers con experiencia, lo que a su juicio, aportará profundidad y opciones para alcanzar los objetivos del equipo en la temporada.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Noticia al Día (@noticiaaldia)

Lee también: Brayan Rocchio encendió la victoria de Guardianes

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Así se mostró el actor Fernando Carillo durante entrevista

Así se mostró el actor Fernando Carillo durante entrevista

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Presidente de la CCM:

Presidente de la CCM: "63% de locales en Maracaibo se encuentran operativos y el 37% cerrados"

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

TBT de una Diosa empresaria

TBT de una Diosa empresaria

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

Detienen a dos exfiscales de Lara por hechos de corrupción e incitación al odio

Detienen a dos exfiscales de Lara por hechos de corrupción e incitación al odio

Justicia indígena: un derecho, no un privilegio (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Justicia indígena: un derecho, no un privilegio (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Funvisis registró nuevos sismos en Lara, Sucre y Zulia

Funvisis registró nuevos sismos en Lara, Sucre y Zulia

Brayan Rocchio encendió la victoria de Guardianes

Brayan Rocchio encendió la victoria de Guardianes

Diosdado Cabello: Venezuela está en una guerra de resistencia prolongada

Diosdado Cabello: Venezuela está en una guerra de resistencia prolongada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

"Fueron detectados más de cinco aviones de combate de EE UU": Ministro Padrino López

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Capturan a alías

Capturan a alías "Caracas" en Colombia

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Así comenzará la temporada 2025-2026 de la LVBP

Faltan 13 días para el arranque de la pelota criolla
Al Dia

FANB destruyó campamentos del ELN y las FARC en la Zona Binacional Nº 1: Operación Neblina en el Catatumbo

Padrino sentenció que estos grupos irregulares deben tener en cuenta que, ante sus actos delictivos la FANB saldrá en la defensa del territorio.
Canonización

El Papa León XIV pide a médicos de América Latina seguir el ejemplo de José Gregorio Hernández

El Papa León XIV valoró cómo la forma de ser del "médico de los pobres" y destacó como el siervo utilizó sus conocimientos para ayudar a los más necesitados.
Al Dia

Hoy ha temblado más de ocho veces, según Funvisis

Hasta después del mediodía, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológica (funvisis) informó a través de sus redes sociales que se…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025