Águilas afinan detalles en su cuarto día de pretemporada

La cuarta práctica de pretemporada de las Águilas del Zulia se llevó a cabo en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, marcando un nuevo avance en la puesta a punto del equipo. En esta sesión, se incorporaron jugadores de posición, lanzadores y receptores, lo que permitió al cuerpo técnico trabajar con una plantilla más completa y comenzar a definir roles estratégicos de cara a la nueva temporada de la pelota criolla.

Bajo la dirección del cuerpo técnico, el conjunto rapaz realizó rutinas de calentamiento, prácticas de bateo y sesiones de lanzamientos, enfocándose en afinar la coordinación entre los distintos grupos y fortalecer la condición física general del equipo.

Al llamado acudieron cerca de 40 peloteros, entre ellos figuras con amplia trayectoria en el circuito profesional, cuya experiencia será clave para aportar liderazgo, confianza y versatilidad al róster zuliano. Esta temporada, el equipo apuesta por la combinación de referentes de experiencia y jóvenes promesas, integrando nuevas piezas que buscan ganarse un lugar y aportar frescura al conjunto rapaz.

Durante la jornada de entrenamientos, el coach Alexander Delgado y los peloteros Bryant Flete e Ismael Guillón ofrecieron declaraciones sobre sus expectativas para la nueva temporada de la pelota criolla.

Bryant Flete, quien se incorporó al grupo este jueves, expresó su entusiasmo por sumarse temprano a los trabajos del equipo. “Gracias a Dios logré incorporarme temprano y desde ya pienso aprovechar las oportunidades que me dé el equipo”, comentó el infielder, destacando además su compromiso de contribuir tanto en la ofensiva como en la defensa.

Por su parte, Alexander Delgado señaló que mantiene una comunicación constante con el mánager Lipso Nava, con quien ha valorado positivamente la actitud y el esfuerzo de los jóvenes que buscan ganarse un lugar en el róster principal. “Hay mucha disposición y ganas de competir, eso es clave para construir un equipo sólido”, afirmó el coach.

Ismael Guillón también se mostró motivado por el reto, reafirmando su disposición de colaborar desde su rol como relevista . El lanzador resaltó la incorporación de varios pitchers con experiencia, lo que a su juicio, aportará profundidad y opciones para alcanzar los objetivos del equipo en la temporada.

Lee también: Brayan Rocchio encendió la victoria de Guardianes