Así quedaron las calles de Maracaibo después del aguacero

Las calles de Maracaibo quedaron inundadas después del aguacero de este viernes 31 de octubre, tal como ocurrió el pasado jueves.

La lluvia torrencial provocó que el agua se acumulara rápidamente, cubriendo las vías y dificultando el tránsito. Los vehículos quedaron atrapados en charcos profundos, mientras que los peatones buscaban caminos alternativos para evitar mojarse.

Las alcantarillas, incapaces de manejar el volumen de agua, desbordaron, arrastrando hojas y basura por las calles.

Asimismo, las autoridades llaman a la prevención, debido a que se esperan más precipitaciones en las próximo horas y días.

Fotos y videos: Wilberth Marval

Noticia al Día