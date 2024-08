Bancos de sangre de hospitales del país necesitan donantes con urgencia

Ante una emergencia, no contar con donantes de sangre, un paciente puede perder la vida. Esta situación se vive en los bancos de sangre de los Hospitales del país, en las que las personas vulnerables son los más afectados.

En el Zulia, conseguir un donante de sangre es un tarea muy difícil, nunca se consiguen por múltiples razones; la mayoría dejó de ser donante porque está anémico tras la mala alimentación o porque recientemente enfermó de covid-19 o padeció de otra patología.

Otra razón por la que no se consiguen donantes, es que muchos lo tienen como negocio, pues pretenden cobrar en "divisas" su donación, no teniendo compasión del familiar, quien lleno de angustia busca mejoría para su paciente.

"A mí me pidieron 4 donantes para mi hermano que tenía la hemoglobina en 7, en un hospital de Maracaibo y fue una pesadilla porque nadie quiere donar. Recurrí a los amigos, a las fundaciones, iglesias cristianas y no conseguí. Los amigos estaban enfermos con gripe, las fundaciones me pedían traslados y desayunos y no tenía dinero para eso", expresó Ana García.

Maribel Acosta relató que le ocurrió lo mismo, llevó a su familiar a un Hospital de San Francisco y allí gente que hace de taxi en las afueras le ofrecieron sangre, pero a cambio tenía que pagar en divisas. Contó que recorrió las iglesias cristianas y no le donaron porque no pertenece a la congregación, ya que la prioridad es para sus miembros. Su familiar falleció antes de ser trasfundido.

Rafael Morales narró que, en su caso, le pidieron 6 donantes, además debía llevar desinfectantes, bolsas de basura y guantes para la limpieza como colaboración. Agregado a eso, comprar los equipos de transfusión para lograr que su familiar fuera atendido en Maracaibo.

Banco de Sangre del Hospital Universitario de Los Andes, en Mérida, pidió donantes

El Banco de Sangre del Hospital Universitario de Los Andes, en Mérida, necesita urgentemente donantes para atender a pacientes en situaciones delicadas que requieren múltiples transfusiones. El coordinador del banco, Luis Márquez, enfatizó la importancia de la solidaridad y el apoyo en estos momentos críticos, especialmente para quienes están lejos de casa esperando una cirugía o tratamiento, reseña Noti balanza.



Márquez destaca que "con la donación de una unidad de sangre, se pueden salvar hasta tres vidas" y recuerda que el banco está operativo todos los días de 7:00 a.m. a 12:00 m. Las personas que deseen donar deben cumplir ciertos requisitos, como tener entre 18 y 60 años, pesar más de 54 kilos, no consumir antibióticos, y no tener tatuajes recientes.

Para donar, se recomienda un desayuno ligero sin lácteos, dormir bien la noche anterior, y evitar el consumo de alcohol. Márquez concluye con un llamado a la solidaridad: “Hoy por ti, mañana por mí”, recordando que cada donación no solo salva vida, sino que también ofrece beneficios para el donante, como exámenes sanguíneos gratuitos.

