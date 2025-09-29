Brayan Rocchio pegó jonrón para darle el liderato de la División Central a los Guardianes

El venezolano Brayan Rocchio se convirtió en el héroe de los Guardianes de Cleveland al conectar un jonrón de tres carreras en la décima entrada, asegurando una victoria 9-8 sobre los Rangers de Texas en la jornada dominical de la MLB, celebrada en el Progressive Field.

Este batazo de vuelta completa no solo definió el juego, sino que aseguró el título de la División Central de la Liga Americana para Cleveland, en una temporada marcada por una remontada histórica.

El infielder venezolano, que había sido enviado a ligas menores durante la campaña, regresó con fuerza y se consolidó como pieza clave en el tramo final. En los últimos tres meses, Rocchio bateó para .257, ubicándose entre los mejores del equipo en carreras impulsadas y dobles.

El batazo de Rocchio, que impactó el poste del jardín derecho, fue el golpe definitivo en una jornada inolvidable para los fanáticos. Aunque los Guardianes avanzan a la Serie de Comodín por tener el récord más bajo entre los campeones divisionales, el cierre de temporada dejó una estampa triunfal que renueva la ilusión en Cleveland: su equipo está de regreso en la postemporada.

