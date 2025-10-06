Buscan a Princesa, perrita extraviada en Cumbres de Maracaibo tras fuegos artificiales

Una perrita llamada Princesa, de 14 año, se encuentra extraviada desde la noche del domingo en el sector Cumbres de Maracaibo, luego de huir asustada por la detonación de fuegos artificiales en la zona.

Según reportaron sus cuidadores, Princesa fue vista por última vez con lacitos en las orejas, y podría estar desorientada debido a su edad y al estrés causado por el ruido. La familia solicita apoyo a la comunidad para localizarla y facilitar su regreso a casa.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al número 0414-6661396.

