Cabello a Trump: Esperemos que cumpla lo que dijo de acabar con las guerras

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, extendió, este miércoles 6 de noviembre, sus felicitaciones al candidato Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

"Felicitaciones señor Trump, si usted cumple lo que dijo de que iba acabar con las guerras, bienvenido a este mundo, acabe con las guerras (…) ojalá pueda usted acabar con las guerras", expresó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando N° 502.

Más temprano el presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó "a los Estados Unidos de Norteamérica y a toda la sociedad, que el camino en las nuevas relaciones deben de ser diálogo, sensatez, entendimiento, respeto con Venezuela y toda América Latina y el Caribe".

Trump ganó las elecciones presidenciales al obtener 277 votos del Colegio Electoral, siete boletas por encima de la barrera mínima de los 270, mientras la candidata demócrata, Kamala Harris, alcanzó solo 224 votos, reseña Sputnik.

Noticia al Día / VTV