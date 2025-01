¿Cuál es el Número de su casa? ¿Sabe qué significa?

La nomenclatura y numeración urbana nos permite localizar una dirección o una vivienda, por medio de un sistema de señalización de calles que indican los números o los nombres de las calles y edificios para hacer más fácil la tarea de ubicarse en una ciudad o pueblo por medio de la dirección.

Sirve para orientar y ayudar a los servicios de emergencia como ambulancias, bomberos, policías y facilitar la labor de correspondencia y entregas de domicilios. Así mismo los operadores de servicios públicos como la luz, el agua, las telecomunicaciones tienen una forma de saber dónde estás y así poder prestarte sus servicios de manera eficiente.

Desde el año 2000, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital realiza el ajuste de la nomenclatura vial y domiciliaria en toda la ciudad, a secuencia lógica compuesta por números y letras.

Esta actividad partió de un estudio técnico global de Bogotá cuando el diseño de la ciudad era cuadriculado. La Capital de la República sólo tenía calles y carreras y era más fácil desplazarse. Sin embargo, el crecimiento irregular de la ciudad generó transversales, diagonales, avenidas y vías principales que hicieron más compleja la asignación de direcciones. La asignación y los ajustes de la nomenclatura se realizan en la medida en que la ciudad sigue creciendo.

Nomenclatura domiciliaria

A cada dirección se le asigna: la clase de vía (calle, carrera, diagonal, etc.), el número de la vía (enumerado de forma consecutiva), en algunos casos, cuando existen vías adicionales a la principal, se le distinguen con letras (A, B, C, etc.) y en otros, con el sufijo ‘Bis’.

La placa de cualquier inmueble está compuesta por el número del cruce y el número de la distancia aproximada en metros que hay desde este hasta el acceso del inmueble; esta distancia se determina en medida de metros, que se aproxima a un número par si el inmueble está ubicado en el costado este o norte de la vía, o impar si está en el costado oeste o sur (ejemplo: Calle 3 # 2-20 Medellín, esta dirección indica que el inmueble está sobre la calle 3 y la placa # 2-20 determina que es en el cruce de la carrera 2 a una distancia de 20 metros, en la ciudad de Medellín).

