De Venezuela pal mundo: Moliendo Café llega a DC Comics

El emblemático tema musical "Moliendo Café", compuesto por el músico venezolano José Manzo Perroni e inmortalizado por Hugo Blanco, sigue dejando huella en el panorama cultural internacional. Este tema, conocido por su profunda carga de nostalgia y su conexión con las raíces latinoamericanas, ha trascendido fronteras al ser elegido como canción de apertura de la nueva serie animada Creature Commandos, producida por Warner Bros y DC Studios.

La serie fue escrita por el reconocido cineasta y guionista James Gunn, quien funge como copresidente y codirector del Universo DC. Gunn, célebre por dirigir exitosas películas como Guardianes de la Galaxia, Superman y Escuadrón Suicida, imprime su estilo único en esta producción, que marca el inicio del capítulo uno: Dioses y Monstruos del renovado Universo DC..

Creature Commandos se estrenó el 5 de diciembre de 2024 en la plataforma Max, con sus dos primeros episodios. La trama se centra en un equipo de operaciones encubierto compuesto por monstruos, liderados por la enigmática Amanda Waller, interpretada por la ganadora del Óscar Viola Davis. Entre el elenco de voces destacan nombres como Steve Agee, Maria Bakalova, Anya Chalotra, Sean Gunn e Indira Varma, quienes dan vida a los personajes de esta innovadora producción.

La elección de "Moliendo Café" como tema de apertura no solo resalta la conexión entre una melodía tradicional latinoamericana y el universo de superhéroes, sino que también reafirma la universalidad y el impacto cultural de esta obra venezolana. La serie combina una narrativa envolvente y animación de alta calidad, siguiendo a Amanda Waller mientras dirige un escuadrón no humano para misiones encubiertas, tras la prohibición de utilizar convictos humanos luego de los fracasos de su Escuadrón Suicida.

El uso de "Moliendo Café" en Creature Commandos es un tributo a la riqueza cultural de Venezuela y un recordatorio del poder de la música para conectar mundos aparentemente dispares. Una vez más, el talento venezolano se proyecta a nivel global, llevando consigo un pedazo de nuestra identidad.

Para más información sobre Creature Commandos, visita la plataforma Max y sumérgete en esta fascinante historia animada.

Con toque Venezolano 🇻🇪

El estreno de *Creature Commandos* trajo una sorpresa para los fans: El tema de apertura es *“Moliendo Café”* La versión usada es de la banda rumana Fanfare Ciocărlia, conocida por mezclar ritmos balcánicos con una energía brutal. pic.twitter.com/qv3bxFF41g — @RamonToroArt (@ElClubDelComic) December 6, 2024

Noticia al Día