Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Diosdado Cabello:La oposición no entrará al Palacio de Miraflores

El ministro de Interior y Justicia y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que…

Por Javier Sanchez

Diosdado Cabello:La oposición no entrará al Palacio de Miraflores
Foto El Mazo Dando
Facebook Twitter Whatsapp Telegram


El ministro de Interior y Justicia y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la oposición “no entrará” al Palacio de Miraflores y convocó a una movilización de la militancia el 10 de enero para "acompañar a Nicolás Maduro a su juramentación como presidente”.

Lee también: Edmundo González se reunió con la primera ministra de Italia

Cabello invitó en sus redes sociales: “nos vemos en la calle, nos vamos a juramentar todos. Vamos para la calle, cada quien haga su banda. Nos vemos en la calle, nos vamos a juramentar todos”.


El político manifestó que sin importar las acciones de algunos sectores políticos del país, el chavismo seguirá “derrotando” cualquier intento “fascista”.

Foto: Cortesía

Aseguró que la oposición “no entrará” al Palacio de Miraflores. “Aquí ellos pueden inventar lo que quieran, pueden tener los amigos que quieran, pueden tener el alma vendida al diablo, pero aquí nunca más van a volver a gobernar ni por las buenas ni por las malas”, se lee en redes sociales.

"El 28 de julio el pueblo se expresó y el CNE proclamó, de acuerdo al voto popular, a Nicolás Maduro como presidente de la República. El 10 de enero nos vemos en la calle, nos vamos a juramentar todos. Vamos pa’ la calle, cada quien haga su banda".

"Nos han buscado por las buenas y los hemos derrotado; no han buscado por las malas y los hemos derrotado y lo seguiremos haciendo", expresó en un acto en Caracas.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El retorno de un Maracaibo florido: Las lluvias revitalizan la ciudad

El retorno de un Maracaibo florido: Las lluvias revitalizan la ciudad

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Noticias Relacionadas

Al Dia

Trasladan a refugio temporal a familias afectadas por crecida del río Orinoco en Monagas

Entre las personas afectadas se encuentran tres adultos mayores y 28 niños
Al Dia

En Bolivia comienzan a cerrar las mesas electorales tras ocho horas de votación

Los bolivianos votan este domingo para elegir a su presidente, vicepresidente y a los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa para el próximo quinquenio, 2025-2030.
Nacionales

Así se vivió la espectacular nevada en el Pico Espejo de Mérida este domingo 17-Ago

Reportaron que este fenómeno generó largas colas de turistas a fin de poder disfrutar de la nieve en la cima.
Al Dia

Detenida en Zulia por hacerse pasar por funcionaria del SAREN: MP la imputará por varios delitos

La detenida solicitaba grandes sumas de dinero a cambio de agilizar trámites

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025