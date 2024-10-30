Diosdado Cabello:La oposición no entrará al Palacio de Miraflores



El ministro de Interior y Justicia y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la oposición “no entrará” al Palacio de Miraflores y convocó a una movilización de la militancia el 10 de enero para "acompañar a Nicolás Maduro a su juramentación como presidente”.

Cabello invitó en sus redes sociales: “nos vemos en la calle, nos vamos a juramentar todos. Vamos para la calle, cada quien haga su banda. Nos vemos en la calle, nos vamos a juramentar todos”.



El político manifestó que sin importar las acciones de algunos sectores políticos del país, el chavismo seguirá “derrotando” cualquier intento “fascista”.

Aseguró que la oposición “no entrará” al Palacio de Miraflores. “Aquí ellos pueden inventar lo que quieran, pueden tener los amigos que quieran, pueden tener el alma vendida al diablo, pero aquí nunca más van a volver a gobernar ni por las buenas ni por las malas”, se lee en redes sociales.

"El 28 de julio el pueblo se expresó y el CNE proclamó, de acuerdo al voto popular, a Nicolás Maduro como presidente de la República. El 10 de enero nos vemos en la calle, nos vamos a juramentar todos. Vamos pa’ la calle, cada quien haga su banda".

"Nos han buscado por las buenas y los hemos derrotado; no han buscado por las malas y los hemos derrotado y lo seguiremos haciendo", expresó en un acto en Caracas.

