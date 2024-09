Diosdado Cabello sobre apagón: “Fue un ataque dirigido por María Corina Machado”

La mañana de este lunes 2 de septiembre el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, responsabilizó a la líder de oposición María Corina Machado por el saboteo al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que se registró el pasado viernes en el país.

“Fue un ataque dirigido por María Corina Machado, ella es la responsable directa de estos ataques”, comentó en la rueda de prensa semanal del partido.

El también ministro de Interior, Justicia y Paz acusó a la oposición de estar tratando de hacer daño a Venezuela, “pero este pueblo sabe resistir y vencer, por ejemplo, el sabotaje terrorista contra el sistema eléctrico, un acto a los cuales ya estamos acostumbrados, repiten el mismo guion”.

Señaló que las autoridades del país mantienen las investigaciones para dar con los responsables materiales del ataque al SEN.

“Las investigaciones están en pleno desarrollo y vamos a llegar hasta el fondo, hasta los responsables, pero vamos a llegar a todos. Las investigaciones están bien adelantadas”, resaltó, al tiempo que recalcó que la ultradrecha guiada por María Corina Machado nunca ha querido al país.

De igual manera, señaló que estos ataques buscaban que el pueblo se lanzara masivamente a las calles, sin embargo, la conciencia de los venezolanos hizo que prevaleciera la paz mientras se mantuvo el ataque al SEN.

“Estos ataques fueron más duros que los de 2019, pero lo que demostró es que el Gobierno y la clase trabajadora se han preparado para responder en menor tiempo a estos ataques”, resaltó.

Se refirió a la cobardía del señor Edmundo González “que no aparece por ningún lado, no le da la cara a su propia gente”. Al respecto, rechazó el uso de menores de edad para generar violencia por parte de la extrema derecha del fascismo.

“A ellos no les importa llevar a niños a la muerte, y no les importa porque no son sus hijos, son odiadores. La señora María Corina Machado es una fascista, asesina de niños, no le importa porque sus hijos están en Estados Unidos viviendo como reyes”, señaló.

Cabello asegura que ONG no están relacionadas con liberaciones



Asimismo, anunció que algunos de los niños detenidos por actos terroristas cometidos después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio ya están “saliendo con caución, bajo presentación” y los padres se hacen responsables de los actos, explicó.

En ese sentido, aclaró que las liberaciones no tienen que ver con Organización No Gubernamental (ONG) alguna. “Es el Estado venezolano actuando conscientemente. Los niños son intocables para el Estado, los amamos con el alma y queremos asegurarles un país en paz, sin fascismo, ni odios y sin irresponsable, como María Corina Machado”, recalcó.

Cabello indicó que durante los interrogatorios los padres afirmaron que no sabían que sus hijos habían sido contactados por los comanditos creados por María Corina Machado.

“Hay una averiguación abierta, porque hay menores que tienen rastro de pólvora en sus manos y hay personas fallecidas en el sitio donde fueron capturados. No perseguimos, ni secuestramos a nadie, eso no ocurre en Venezuela, no tenemos nada que ocultar”, enfatizó.

