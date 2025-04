Un numeroso grupo de personas protestó desde tempranas horas de la mañana de este miércoles 23 de abril, en las afueras de la Zona Educativa del estado Zulia, por presuntas irregularidades en la Oficina de Atención al Ciudadano con respecto al retardo en gestiones administrativas y entrega de documentos académicos.

Gente procedente de los municipios San Francisco, Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Mara, Cañada de Urdaneta, de la Costa Oriental del Lago y hasta del estado Lara, denunciaron con mucha indignación las supuestas trabas que pone el personal que labora en la ZEZ para no trabajar.

Gladys Hernández, quien vino a Maracaibo desde Barquisimeto para solicitar unas notas certificadas, manifestó con mucha inconformidad que tiene cuatro años viajando al Zulia para realizar este trámite y que hasta la fecha, la ZEZ no le ha entregado los documentos que viene pidiendo.

"Yo vivo en Barquisimeto y tengo que dejar mi casa y mi trabajo botado para venir a Maracaibo a solucionar este problema. Soy enfermera pero estoy estudiando otra carrera y ya me voy a graduar, por eso la universidad me está pidiendo mis notas certificadas. Sin eso no me pueden dar mi título", dijo.

Los denunciantes calificaron como un irrespeto y una "mamadera de gallo" los argumentos que los mismos empleados de la ZEZ les manifiestan por el problema que los viene afectando. Expresaron que aparte de madrugar para llegar a primera hora a la sede de este organismo, tienen que gastar dinero en pasajes que luego se convierte en una pérdida de tiempo y energía, sin resultados favorables.

Rosa Yépez, a quien también perjudica esta situación, aseguró que el personal de la ZEZ solo trabaja tres días a la semana pero desde hace un mes, solo atienden los lunes y los miércoles. Agregó que vive en la Villa del Rosario y que cada vez que viene, pierde tiempo y dinero pues no logra que le entreguen sus papeles.

"Aquí están trabajando lunes, miércoles y viernes, pero los vienes la oficina de atención al ciudadano está cerrada. Gasto dinero en pasajes que me serviría para comprar comida. Esta situación es insoportable y nadie hace nada para solventarla. Esto es una burla contra la gente que madruga para venir acá", acotó Rosa Yépez.

