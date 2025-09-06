El pádel llegó a URBE con la inauguración de dos canchas

Este viernes 5 de septiembre, la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) inauguró dos modernas canchas de pádel, un espacio diseñado para fomentar la actividad física y el disfrute de este dinámico deporte entre los estudiantes.

El acto inaugural contó con la presencia del Presidente del Consejo Superior, Dr. Óscar Belloso Medina, la Rectora, Dra. Diana Belloso de Collado, junto a autoridades rectorales, decanas, directores, docentes y miembros de la comunidad universitaria, quienes compartieron su entusiasmo por esta nueva iniciativa que fortalece el compromiso institucional con el bienestar estudiantil.

Durante la ceremonia, se destacó que estas nuevas instalaciones no solo enriquecen la infraestructura deportiva del campus, sino que también reflejan el impulso hacia un estilo de vida saludable y activo, promoviendo el deporte como herramienta de integración, disciplina y desarrollo personal.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de celebración, donde estudiantes y autoridades coincidieron en la importancia de seguir creando espacios que estimulen el crecimiento integral de la comunidad deportiva universitaria.

La Rectora Dra. Diana Belloso Montiel, invitó a todos los estudiantes que deseen practicarlo, a formalizar su inscripción en la Dirección de Deporte para que inicien su preparación e incorporen el deporte en sus actividades universitarias.

"Las canchas de pádel están dotadas de modernas y cómodas instalaciones para que los estudiantes de URBE puedan practicar y participar en los diferentes torneos de ligas universitarias que se realicen a nivel regional y nacional", expresó el profesor de pádel Hernán Gamboa.

Noticia al Día / URBE

