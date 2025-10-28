Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

El rapero P. Diddy podría ser liberado el 8 de mayo de 2028

El rapero estadounidense cumple una pena por transporte de personas con fines de prostitución.

Por Ernestina García

El rapero P. Diddy podría ser liberado el 8 de mayo de 2028
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El rapero estadounidense Sean Diddy Combs, mejor conocido como P. Diddy, podría quedar en libertad antes de tiempo, reporta ABC News basándose en registros federales a los que tuvo acceso.

Lee también: Casi muere Sean “Diddy” Combs tras altercado con arma blanca en la cárcel

Sean Combs fue condenado el 3 de octubre a 50 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y dos meses, por dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución, y permanece en privación de libertad desde septiembre de 2024.

Sin embargo, la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. publicó la fecha en la que, según se prevé, saldrá en libertad el rapero, que cumple la condena en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York), y está fijada para el 8 de mayo de 2028, aunque el medio resalta que esta puede cambiar.

Según el diario, la sentencia de P. Diddy podría reducirse en 12 meses si se concede la solicitud de la defensa de transferirlo a la prisión de Fort Dix, en Nueva Jersey, y completa con éxito un programa de rehabilitación ofrecido por la Agencia Federal de Prisiones para reclusos con problemas de abuso de drogas, que dura de 9 a 12 meses.

A pesar de haber recibido una condena por delitos relacionados con la prostitución, Combs fue absuelto de acusaciones más graves sobre tráfico sexual y conspiración con fines de extorsión, que podrían haberle valido una pena de cadena perpetua.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

El termómetro de la economía de Maracaibo: El callejón de los…¡no lo digas!

El termómetro de la economía de Maracaibo: El callejón de los…¡no lo digas!

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

La fascinante historia de Bolívar en la

La fascinante historia de Bolívar en la "Expo Simón, de Niño a Libertador" en la Biblioteca Pública María Calcaño

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

Anita Acurero, otra super estrella de

Anita Acurero, otra super estrella de "Creer o morir" en NAD

Noticias Relacionadas

Al Dia

El rapero P. Diddy podría ser liberado el 8 de mayo de 2028

El rapero estadounidense cumple una pena por transporte de personas con fines de prostitución.
Al Dia

“¡Dios mío, qué palabras tan fuertes… ahora te quiero más, amigo bello!”: Lili Estefan se conmueve con la confesión de Raúl González

Raúl, te apoyamos, te amamos y ahora que sé que has pasado

Al Dia

Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Maracaibo inició consultas para la nueva ordenanza

La Comisión de Cultura Municipal, ha sostenido importantes reuniones con directores de centros de exposiciones públicos y privados a los fines de involucrar a todos los sectores en la modernización de la actual Ordenanza.
Al Dia

EEUU atacó cuatro embarcaciones en el Pacífico: Reportan 14 muertos y coordinan con México el rescate de un sobreviviente

La información la ofreció el secretario de Guerra estadounidense y dijo que este ataque a los narcoterroristas fue orden del presidente Trump.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025