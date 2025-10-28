El rapero P. Diddy podría ser liberado el 8 de mayo de 2028

El rapero estadounidense Sean Diddy Combs, mejor conocido como P. Diddy, podría quedar en libertad antes de tiempo, reporta ABC News basándose en registros federales a los que tuvo acceso.

Lee también: Casi muere Sean “Diddy” Combs tras altercado con arma blanca en la cárcel

Sean Combs fue condenado el 3 de octubre a 50 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y dos meses, por dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución, y permanece en privación de libertad desde septiembre de 2024.

Sin embargo, la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. publicó la fecha en la que, según se prevé, saldrá en libertad el rapero, que cumple la condena en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York), y está fijada para el 8 de mayo de 2028, aunque el medio resalta que esta puede cambiar.

Según el diario, la sentencia de P. Diddy podría reducirse en 12 meses si se concede la solicitud de la defensa de transferirlo a la prisión de Fort Dix, en Nueva Jersey, y completa con éxito un programa de rehabilitación ofrecido por la Agencia Federal de Prisiones para reclusos con problemas de abuso de drogas, que dura de 9 a 12 meses.

A pesar de haber recibido una condena por delitos relacionados con la prostitución, Combs fue absuelto de acusaciones más graves sobre tráfico sexual y conspiración con fines de extorsión, que podrían haberle valido una pena de cadena perpetua.

Noticia al Día/RT