El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA compartió la imagen de una "fuerte erupción solar" que alcanzó su punto máximo este martes 1 de octubre.

En la fotografía, donde se resalta el material extremadamente caliente en rojo y naranja del Sol, la llamarada se ve como un destello brillante en la parte inferior izquierda, explica la agencia espacial.

The Sun emitted a strong solar flare on Oct. 1, 2024, peaking at 6:20 p.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X7.1. https://t.co/f7SzzdUkMzpic.twitter.com/LI3OQ7zp7E

— NASA Sun & Space (@NASASun) October 1, 2024

La llamarada fue catalogada de clase X, la más potente dentro de la clasificación, con una intensidad de 7.1. (X7.1), lo que la convierte en la más potente del actual ciclo solar de 11 años después de la ocurrida en mayo (X8.7), de acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés) de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU.

An X7.1 (R3) solar flare erupted from Region 3842 this evening – as seen in this animation (courtesy of jhelioviewer). This was the second strongest flare of Solar Cycle 25, only bested by an X8.7 flare on May 14th of this year. See https://t.co/MiukLmxbua for full story. pic.twitter.com/Qohhyk17DW

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) October 2, 2024

Se presume que el potente estallido podría estar asociado a una eyección de masa coronal del Sol (CME), a menudo expulsadas durante poderosas llamaradas como esta. Se trata de explosiones de plasma y campos magnéticos de la corona solar que, en algunas ocasiones, generan tormentas geomagnéticas en nuestro planeta capaces de alterar las redes eléctricas y otras infraestructuras.

Meteorólogos analizarán las imágenes de un coronógrafo, que permite discernir características más detalladas en la atmósfera exterior del Sol, para determinar si se produjo una CME y "la posibilidad de que haya algún componente dirigido a la Tierra", asegura el SWPC.

Al respecto, la NASA explica que la radiación nociva que producen las erupciones solares no puede atravesar la atmósfera terrestre y afectar físicamente a los humanos. No obstante, cuando son suficientemente intensas, pueden perturbar la ionosfera, capa de la alta atmósfera por la que viajan las señales de GPS y de comunicaciones.

Sobre los posibles efectos de la reciente erupción solar, el SWPC advierte de que podría provocar apagones de radio de escala R3 (fuerte), impactando las señales de alta frecuencia y provocando apagones en una amplia zona de las comunicaciones y pérdida de contacto durante aproximadamente una hora, además de degradación en las señales de navegación de baja frecuencia.

Noticia al Día/RT