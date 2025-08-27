Miércoles 27 de agosto de 2025
El teléfono celular: Un intruso en cualquier relación de pareja

Las parejas modernas disfrutan de la ventaja de poder comunicarse al instante. Juan y María, quienes llevan cinco años juntos, revelan que su relación se ha beneficiado enormemente del uso del teléfono.

Por Pasante1

El celular se ha convertido en un intruso en toda relación de pareja. Foto: IA.
En un mundo cada vez más interconectado, el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta fundamental en la vida cotidiana de las personas. Desde la mensajería instantánea hasta las videollamadas, estos dispositivos han transformado la forma en cómo la gente se comunica y mantienen sus relaciones. Sin embargo, esta tecnología no está exento de desafíos y dinámicas complejas.

Las parejas modernas disfrutan de la ventaja de poder comunicarse al instante. Juan y María, quienes llevan cinco años juntos, revelan que su relación se ha beneficiado enormemente del uso del teléfono. "Podemos hablar durante el día, compartir fotos y hacer videollamadas cuando estamos lejos", comenta Juan. Para ellos, esta conexión constante, pues fortalece su vínculo y les permite mantenerse al tanto de la vida del otro.

Sin embargo, no todos ven esta situación de la misma manera. Para algunos, la omnipresencia del teléfono puede convertirse en una fuente de distracción. Otra pareja, Ana y Luis, quienes han estado juntos por tres años, comparten su experiencia:

"A veces, estamos en la misma habitación y ambos nos enfocamos más en nuestras pantallas que en nosotros mismos", dijo la joven. Esta situación ha llevado a la pareja a establecer ciertas reglas sobre el uso del teléfono durante las cenas y momentos importantes.

Las redes sociales también juegan un papel crucial en la dinámica de las relaciones. Mientras que ofrecen una plataforma para compartir momentos felices y mantener el contacto con amigos, también pueden generar celos e inseguridades.

Los novios Carla y Pablo, en su primer año de relación, admiten que tuvieron discusiones sobre las publicaciones que cada uno hace. "A veces me molesta ver que publica fotos con sus amigos sin incluirme", confiesa Carla. Esta situación ha llevado a la pareja a hablar abiertamente sobre sus sentimientos y establecer límites saludables en cuanto a su presencia en línea.

A pesar de los beneficios que el teléfono aporta a la comunicación, muchas parejas coinciden en que es esencial desconectarse para disfrutar de momentos de calidad juntos. Otra pareja, Laura y Andrés, han implementado "noches sin teléfonos" una vez a la semana. "Es un tiempo que dedicamos solo a nosotros, sin distracciones", explica Laura. Este enfoque les ha permitido redescubrirse como pareja y fortalecer su conexión emocional.

El uso del teléfono en las relaciones de pareja es un tema complejo que requiere atención y equilibrio. Si bien puede ser una herramienta poderosa para mantener la comunicación y la cercanía, también puede convertirse en un obstáculo si no se maneja adecuadamente y causante de rupturas amorosas.

En consecuencia, las parejas deben encontrar un enfoque que funcione para ellas, estableciendo límites y priorizando el tiempo de calidad juntos. En última instancia, el desafío radica en utilizar la tecnología como un aliado, sin permitir que interfiera en lo más importante: la conexión humana.

Noticia al Día / Franyer García / Pasante

