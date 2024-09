Estas serían las canciones que no puede cantar Nelson Velásquez

El cantante vallenatero, Nelson Velásquez, enfrenta una dura situación luego de que un juez de Medellín lo condenara a cuatro años de cárcel y una multa de 26 salarios mínimos legales vigentes por violar derechos de autor de Los Inquietos del Vallenato, agrupación de la que hizo parte hasta el año 2004.

Aunque se sabe que por ahora Velásquez no será encarcelado debido a un beneficio que se le otorgó por 48 meses y el cual el cantante apelará la sentencia, sus seguidores se han manifestado preocupados y con un gran apoyo para el intérprete.

No puede cantar

Según la demanda interpuesta por Jair López, dueño y representante legal de Los Inquietos del Vallenato, Nelson Velásquez ha interpretado estas 12 canciones las cuales grabó cuando hacía parte del grupo sin la autorización de la empresa titular de los derechos LG MUSIC LTDA.

Y estas serían las canciones que no puede cantar el artista: Nunca niegues que te amo, Entrégame tu amor, Volver, Te pierdo y te pienso, Primavera azul, Dos locos, No queda nada, Me matará el sentimiento, Suave brisa, Quiero saber de ti, Buscaré otro amor y Perdóname la vida.

Llegó a México

Mientras este caso avanza, Nelson Velásquez llegó a México para cumplir con una agenda de conciertos programados en ese país. A través de sus redes sociales, el artista de 51 años compartió el recibimiento de sus seguidores y aseguró que "hay Nelson para rato".

"Estamos felices, seguimos haciendo nuestra música y con todos los ‘Nelsistas’ de corazón y de la mano de Dios lo vamos a lograr", agregó el cantante nacido en San Juan del Cesar.

Sin embargo, se desconoce si por esta situación, Nelson Velásquez decidirá eliminar de su repertorio en estas presentaciones las canciones de Los Inquietos del Vallenato, éxitos musicales que han hecho parte de sus conciertos desde su salida.

