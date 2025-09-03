Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

Fernando "Bocha" Batista va con la intención de arruinar la despedida de Messi

El entrenador nacional buscará un resultado favorable en las aspiraciones por clasificar a la Vinotinto

Por Daniel García

Fernando
Foto: Agencias
El director técnico de la selección nacional de fútbol, Fernando "Bocha" Batista, aseguró que el equipo buscará un resultado positivo en el enfrentamiento de este jueves ante Argentina, un duelo que marcará la despedida del ídolo argentino Lionel Messi en Eliminatorias como local.

“Venimos a arruinar la fiesta, en el buen sentido. Nosotros venimos a ganar. Nos estamos jugando la clasificación”, afirmó con determinación Batista, quien dejó claro que su equipo no está en Argentina para homenajes, sino para competir por un objetivo mayor. “Como les dije a los muchachos, no vinimos a una celebración, vinimos a disputar algo importante”.

El estratega argentino destacó que la Vinotinto buscará imponerse desde lo futbolístico, tal como lo hizo en visitas anteriores a Brasil y Perú, donde lograron resultados positivos.

En declaraciones a ESPN, Batista explicó que su principal meta es conseguir una victoria que les permita depender únicamente de sí mismos, sin tener que mirar el resultado del partido simultáneo entre Colombia y Bolivia, selección que acumula 17 puntos, apenas uno menos que Venezuela.

Aunque reconoció que estarán atentos a lo que ocurra en ese otro encuentro, Batista señaló que, en caso de no obtener puntos frente a la Albiceleste, un triunfo de Colombia podría facilitar un escenario menos tenso para el próximo martes 9. “Nos conviene que Bolivia no sume. Si Colombia gana y nosotros no conseguimos un buen resultado, recibiríamos a Colombia ya clasificada. No hay partidos sencillos, pero sería un poco más relajado que jugarse la clasificación en ese momento”, explicó.

Pese a los altibajos que ha tenido la Vinotinto en el proceso mundialista, Batista está optimista, asegurando que aún existen posibilidades matemáticas de clasificar directamente al Mundial, y en caso de no lograrlo, confía en disputar un repechaje que, según sus palabras, “sería un hecho histórico para Venezuela”.

