"Hoy es 5 de septiembre" y la hija de Vico C ya no cumple 13… ¡Ahora son 34!

Corría el año 2003 cuando el cantante Vico C popularizó la canción "5 de septiembre", dedicada a su hija Marangely Lozada Trinidad, quien cumplía 13 años.

Hoy sus fans vuelven a hacer tendencia al cantante y a su tema, recordando que hoy su hija llegó a los 34 años de edad.

Aún los usuarios en redes sociales recuerdan el tema que inicia: “Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita…”.

Marangely también recordó el tema, a través de historias en su cuenta en la red social Instagram: "Aquí vamos… Here we go", "Voy a compartir todos los memes que me envíen, todos los años salen nuevos", escribió en medio de risas.

Acto seguido reposteó varios post alusivos que le recordaban la canción tan sentida que le dedicó su padre en 2003 y envió mensajes de agradecimiento.

Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 33 años Saludos pic.twitter.com/gysUEK4nTY — Enrique Vásquez (@13Enrique_V166) September 5, 2023

