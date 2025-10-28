Jamaica soporta uno de los huracanes más poderosos registrados en el Atlántico

Melissa, el superhuracán de categoría 5 más poderoso que hasta ahora se haya registrado en el Atlántico tocó tierra hoy martes en el suroeste de Jamaica según confirmó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

Entró a tierra con vientos extremadamente destructivos de hasta 295 km/h y lluvias torrenciales, comenzado a causar daños significativos en las zonas costeras y rurales de la región.

Las autoridades han declarado que la situación generada por la tormenta es "extremadamente peligrosa y potencialmente mortal" y han exhortado a la población a permanecer bajo resguardo, incluso si el ojo del huracán, donde los vientos prácticamente desaparecen, pasa sobre ellos.

Melissa comenzó como una onda tropical en el oeste de África, y fue detectada por los monitores el 16 de octubre. Cruzó el Atlántico hacia las Islas de Barlovento y luego se desplazó lentamente hacia el oeste, llegando al mar Caribe.

Según la especialista en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Anne-Claire Fontan, se espera que este huracán desate una "situación catastrófica" en la pequeña nación insular y produzca marejadas ciclónicas de hasta cuatro metros de altura y precipitaciones que superarán los 70 centímetros.

El nombre Melissa será considerado para retiro

Es probable que esta sea la última vez que se utilice “Melissa” como nombre de tormenta en el Atlántico. Las listas de nombres para tormentas tropicales y huracanes se reutilizan cada seis años.

La excepción es si una tormenta es tan mortal o destructiva que su nombre es retirado por un comité de la Organización Meteorológica Mundial al año siguiente.

Esos nombres individuales son reemplazados por nuevos que comienzan con la misma letra, mientras que el resto de la lista rotativa de seis años permanece igual. El paso arrasador de Melissa por el Caribe, incluyendo un destructivo impacto como huracán de categoría 5 en Jamaica, la convierte en candidata para el retiro.

Melissa se utilizó por primera vez como nombre en 2007. Reemplazó a “Michelle”, que fue retirado después del huracán Michelle de categoría 4 en la temporada de 2001.

CNN/Foto: Cortesía