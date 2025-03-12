Joven de la India rompe récord de la cara más peluda del mundo

Lalit Patidar, de 18 años, recibió el Récord Guinness por ser la persona con la cara más peluda del mundo. Su aspecto impresiona y él es muy consciente, pero señala que "no es diferente en su interior" al resto de personas.

“Me he quedado sin palabras, no sé qué decir porque estoy muy feliz de recibir este reconocimiento”, expresó.

Originario de Madhya Pradesh, India,fue reconocido oficialmente por Guinness World Records como el hombre con el rostro más peludo del mundo. Y es que el joven indio tiene el 95 % de su cara cubierta de vello facial, resultado de una condición rara conocida como hipertricosis o “síndrome del hombre lobo”.

El joven certificó su récord al viajar a Milán, Italia, donde un tricólogo local midió detalladamente la densidad de su vello facial. Las mediciones revelaron una densidad de 201,72 pelos por centímetro cuadrado, cubriendo casi por completo su rostro.

Sufre una condición genética llamada Hipertricosis, también conocida como "el síndrome del hombre lobo".

A pesar de los rechazos que ha sufrido a lo largo de su vida, Lalit no se ha venido abajo y es un conocido youtuber que cuenta con cientos de miles de seguidores.

Noticia al Día/Mundo