Juan Arango regresó a Maracaibo para formar el nuevo talento Vinotinto

Juan Arango regresó a Maracaibo, la ciudad donde hizo su debut con la selección de Venezuela y capitaneó al Zulia FC en la Copa Libertadores, pero ahora saltará al gramado del “Pachencho” Romero con la misión de formar a las futuras generaciones de la Vinotinto.

La máxima leyenda del fútbol venezolano encabezará el campamento 318 Performance, dirigido para niños y jóvenes entre los 6 y 17 años, que se desarrollará en la capital zuliana desde este lunes 23 de septiembre hasta el viernes 27 con algunos de sus ex compañeros de la selección, entre ellos Renny Vega y Alexander “El Pequeño” Rondón.

Esta será la quinta parada del campamento 318 Performance, que llega a Maracaibo después de hacer un recorrido por Valencia, Caracas, Maracay y Puerto La Cruz en la gira denominada Volviendo a Nuestras Raíces, que llega al Zulia gracias a la empresa organizadora ACH Promotions, en conjunto con Sports Capital.

“La experiencia ha sido bastante buena. Con todo lo que ha pasado en las otras cuatro ciudades ha sido una experiencia bastante bonita y bastante agradable para todos estos chicos”, dijo Arango tras su llegada a la capital zuliana la noche del domingo.

"El recibimiento ha sido de primera y la idea de todos nosotros es llevarle esa alegría a todos esos chamos y ,sobre todo, formarlos”, añadió el ex capitán. “La idea es intentarlos formar y darles ese complemento que de repente le pueda faltar en algún momento”.

Foto: Cortesía

Arango vivió varios momentos importantes de su carrera en Maracaibo, donde defendió a Zulianos FC en sus inicios, llegando incluso a despedirse profesionalmente con otro club de la región, el Zulia FC, que participó en la Copa Libertadores 2017.

El zurdo nacido en Maracay debutó en la selección en 1999 en el propio “Pachencho” Romero en un amistoso en Dinamarca. Además, uno de sus goles más recordados lo anotó durante el Día de la Chinita de 2003 en el mismo “Pachencho” Romero, un golazo sobre la hora que le dio a la Vinotinto una remontada épica de 2-1 sobre Bolivia, en un choque clasificatorio para el Mundial de Alemania 2006.

"Obviamente Maracaibo siempre ha sido una ciudad especial. Jugamos muchas veces aquí con la selección, jugué con el Zulia FC, también cuando debuté con Nueva Cadiz y empezamos a ser Zulianos FC, y venir a Maracaibo siempre es un grato recuerdo”, expresó Arango. “Siempre es especial venir y la idea nuestra es darle esa enseñanza que durante tantos años tuvimos en el fútbol profesional y que ellos recopilen lo que uno aprendió en ese tiempo”.

El volante zurdo fue 129 veces internacional y anotó 22 goles, participando en seis Copas América (1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015) y cinco Eliminatorias Sudamericanas (2002, 2006, 2010, 2014, 2018).

Los participantes no solo tendrán la oportunidad de aprender y mejorar su potencial futbolístico dentro del terreno de juego, sino que podrán usar una tecnología innovadora en sus uniformes que permitirá rastrear y analizar las estadísticas de su desempeño para tener una visión más completa de sus habilidades, algo que es utilizado por las academias infantiles y juveniles del FC Barcelona.

“Como dice el nombre del campamento, estamos “Volviendo a nuestras raíces”, dándole la enseñanza que nosotros tuvimos durante toda nuestra carrera”, destacó el ex portero Renny Vega, quien jugó 64 partidos internacionales con la selección, a la cual defendió en cuatro Copas América (1999, 2001, 2007, 2011) y cuatro Eliminatorias Sudamericanas 2002, 2006, 2010, 2014).

"A cada ciudad que vamos el cariño es lo más importante que nos llevamos, el respeto, todo lo que es la formación de un niño a esa edad, y estamos acá en Maracaibo para hacer lo mismo que hemos venido haciendo en todas las ciudades para que los niños se vayan satisfechos con todo el trabajo que hacemos”, añadió Vega, quien colgó los guantes con el Zulia FC en 2017.

“Siempre va a haber un recuerdo bonito, porque cada vez que vengo acá me reciben con los brazos abiertos. Acá me retiré en el Zulia, hay un cariño y un calor bastante importante de la gente”, agregó. “Nosotros ahora tenemos otro rol, tenemos un campamento para darle la enseñanza a todos esos niños que están acá en Maracaibo y que los niños se vayan contentos, satisfechos y felices con el trabajo que vamos a hacer en los próximos cinco días”.

Alexander Rondón, quien se sumó al grupo durante el último módulo en Puerto La Cruz, aceptó con gusto el llamado de Arango para volver a la ciudad donde empezó a darse a conocer con el Nueva Cádiz, que posteriormente se convirtió en Zulianos FC, y donde marcó uno de los goles que empezó a cambiar el destino de la selección de Venezuela, el 2-0 del histórico triunfo sobre Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas de Japón y Corea 2002.

"Lo primero que recuerdo de Maracaibo es la gente, La Chinita. El trato que nos dieron acá fue muy bueno. Tengo muy buenos recuerdos de la gente y cómo nos trataron en ese momento, primero con el equipo Zulianos, y después con la selección”, dijo el popular “Pequeño” Rondón, quien marcó cinco goles en 44 choques con la Vinotinto, a la cual defendió en tres Copas América (1999, 2001, 2004) y tres Eliminatorias Sudamericanas (2002. 2006, 2010).

"Juan me llamó, me dijo: ‘Necesitamos tu experiencia acá’ y aquí estoy, tratando de inculcar el poquito aprendizaje y enseñanza que nos dieron a nosotros para dejarle algo a la juventud de este país”, enfatizó el ex delantero.

El campamento espera la presencia de más de un centenar de niños y jóvenes de la capital zuliana y los interesados en adquirir sus cupos pueden dirigirse este mismo lunes al lobby del hotel Kristoff, en horas de la mañana, y en la tarde a las propias instalaciones del estadio “Pachencho” Romero para vivir una experiencia de aprendizaje inolvidable al lado de figuras legendarias de nuestro balompié.

Noticia al Dia / Cárdenas Sport Media