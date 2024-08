La dramática historia de Antuan: El perro que se robó un "bien cuidao"

Desde el pasado viernes 23 de agosto, Antuan, un cachorro de raza schnauer que bajó desde el apartamento de su dueño y salió a la calle en el sector Santa María de Maracaibo, está perdido y en peligro de muerte.

Según su dueño, el profesor Miguel Rivas, Antuan solo tiene un año y dos meses, pero además tiene una condición es alérgico a la perrarina y a los alimentos procesados, por lo que tiene que tener una dieta especial.

Se dice que al animal se lo llevó un joven que cuida carros cerca de la zona, le dicen "bien cuidado" y hasta fotos le tomaron llevando al perrito por la calle. El muchacho es escurridizo y hasta ahora no lo han ubicado para preguntarle qué hizo con Antuan.

Muchos escribieron a las redes sociales y a los teléfonos del sueño para informarle que lo habían visto, pero todo ha quedado en especulaciones, lo que aumenta aún más la angustia del dueño del perrito.

"El cachorro bajó cuando me descuidé a eso de las 8:20 am y de inmediato fui a buscarlo, pero ya se lo habían llevado. Mi cuñada que pasó por el sitio y lo vio con mi perrito y aunque hicimos un recorrido por la zona, no lo ubicamos".

"Otra vecina lo vio frente a la entidad bancaria en 5 de Julio y le tomó una foto, porque según lo estaba vendiendo por 10$. Luego me informaron que lo vieron abordando el bus que se dirige al centro de la ciudad".

Llamado a los marabinos para que avisen de inmediato si lo ubican, pues se ofrece recompensa a quien ayude a recuperarlo.

Resaltó Rivas que quien lo tenga "por favor aliméntelo bien con mollejitas porque podría fallecer al no hacer su dieta".

Por favor, comuníquese si tiene algún información de interés a los teléfonos: 04126420811/04125135178/04246734893.

Noticia al Día