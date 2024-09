Miguel Varoni vuelve a la carga 20 años después al compás de ‘Pedro, el escamoso’

Ver a su esposo Miguel Varoni transformado una vez en ‘Pedro, el escamoso’ fue un sueño hecho realidad para Catherine Siachoque. El pintoresco galán que protagonizó esa novela colombiana en el 2001 —y sedujo al público con su larga cabellera, coloridas camisas, pantalones saltacharcos, desinhibidos bailes y frases como "mompirri" y "su merced"— regresa dos décadas después en la secuela Pedro el escamoso: más escamoso que nunca.

"Me siento feliz porque Pedro es uno de los personajes más icónicos de las telenovelas. Yo, como televidente, amo ese personaje", confiesa la actriz colombiana a People en Español.

"Amo poder volver a ver a Pedro y me siento orgullosa de mi esposo, de ver el trabajo tan maravilloso que logró, cómo después de 20 años vuelve y se pone el pelo, las botas, la ropa de Pedro y sin buscarlo, llegó de una vez a ‘Pedro, el escamoso’. Este personaje tan entrañable, tan dulce, tan bueno, tan ingenuo, tan maravilloso. Para mí ha sido una bendición volver a tener esto en la pantalla y me alegra mucho. Creo que el público quería volver a ver a Pedro, que nos trae tanta alegría a las casas. Yo veo a Pedro y me muero de amor".

Para Varoni, de 59 años, volver a meterse en la piel del ‘escamoso’ fue un gran regalo. "Es un personaje al que yo adoro, amo", dice el actor de su Pedro soñador, luchador, romántico, y sí, también mentiroso y fanfarrón. "Pedro a mí me cambió la vida a todo nivel. Gracias a Pedro fue que yo llegué aquí a Estados Unidos, empecé en Telemundo. Me dio una vida nueva, una vida diferente. De verdad que yo estoy muy agradecido con ese man".

Tras debutar en las pantallas de Caracol Televisión y Disney+, Pedro el escamoso: más escamoso que nunca llega a Estados Unidos este miércoles, 18 de septiembre, a la pantalla de Univision. La historia —escrita por Dago García y Luis Felipe Salamanca, los creadores del personaje y de la telenovela original— mantiene la esencia de Pedro, pero está actualizada para reflejar su realidad actual.

En esta secuela, un trotamundos Pedro Coral regresa a Colombia y busca cómo establecer una relación con su hijo, Pedro Junior. Su nuevo amor, Fabiola (interpretado por la actriz Ana María Trujillo) es la jefa y futura suegra de su hijo, una combinación letal para el coqueto personaje de Varoni y su vástago. Y obvio, no habría Pedro sin su magistral baile "El Pirulino" con sus alocados movimientos de brazos, piernas y caderas que él remata al llevarse la mano a la oreja.

¿Cómo fue el reencuentro con el elenco de Pedro el escamoso?

El reencuentro con el elenco de Pedro el escamoso fue sensacional. Duramos grabando la primera temporada tres años, entonces volver a encontrarnos fue como volver a encontrarse con una familia. Nos reíamos mucho, fue muy divertido, muy lindo, muy especial encontrarnos, contarnos anécdotas que habían quedado en pausa. Nos pudimos contar todo lo que ha pasado en estos años. Realmente ha sido fantástico, hermoso volver a reencontrarnos y contarnos tantas cosas, estar juntos otra vez. Fue muy chévere.

Reunirse 20 años después de la grabación de la telenovela original con colegas como Sandra Reyes (en el rol de su ex, su amada doctora Paula de la primera serie), Marcela Mar, Álvaro Bayona y Andrea Guzmán en esta nueva serie fue inolvidable, asegura el histrión. "El reencuentro con el elenco fue sensacional. Duramos grabando la primera temporada tres años, entonces volver a encontrarnos fue como volver a encontrarse con una familia", dice Varoni.

"Nos reíamos mucho, fue muy divertido. Realmente ha sido fantástico, hermoso volver a reencontrarnos y contarnos tantas cosas, estar juntos otra vez".

Además de estar en la pantalla de Univision como protagonista de Pedro, el escamoso, el actor argentino es hoy una pieza clave detrás de cámaras en la cadena Telemundo, donde ha dirigido series como Sed de venganza.

"Me siento muy bien en Telemundo, ahora estoy dirigiendo. Acabo de producir, de dirigir, en fin. Aquí, en Telemundo no paro", asegura Varoni de su inusual situación laboral que lo tiene contribuyendo sus talentos en las dos cadenas de televisión en español que compiten en Estados Unidos, después que Univision comprara los derechos para transmitir la nueva versión colombiana de Pedro.

La esposa de Miguel Varoni

Siachoque, en sí, no se queda atrás. La actriz de 52 años protagoniza la serie Consuelo en ViX y debutará en el reality Secretos de villanas en octubre por Canela TV. Balancear sus compromisos laborales y personales es algo que la pareja ha ido perfeccionando a lo largo de sus casi tres décadas juntos. "Amamos estar en casa, nos encanta estar en la piscina o viendo series, con nuestro perro. Disfrutamos muchísimo viajar, tratamos de hacerlo cada vez que podemos.

Miguel hace ejercicios, se levanta todos los días, hace Pelotón, corre, es muy aplicado con el ejercicio. La vida para nosotros empieza después de una buena taza de café", dice la actriz, quien conoció a su amado en el set de la telenovela Las juanas. "Somos cómplices, amigos, amantes, todo".

Por su parte, Varoni le atribuye a su esposa el éxito de su matrimonio de 28 años. "Tengo la suerte de estar casado con ella, con Cathy, no sé por qué. Yo tuve que hacer algo muy bueno para que ella me hubiera elegido", reconoce. "Ella es todo para mí. ¿Cómo hacemos para que el matrimonio funcione? Es ella, es ella con su forma de ser, con su forma de reírse, con todo lo que me da, ahí está la respuesta. Es una locura absoluta mi mujer: inteligente, la admiro profundamente como actriz, en fin, no hay límite, no hay fin ahí".

Al quitarse las botas y la peluca de Pedro y mirarse hoy al espejo, Varoni solo puede contar sus bendiciones. "Estoy muy agradecido con la vida", afirma.

¿Qué sientes al volver a meterte en la piel de Pedro, el escamoso?

Me sentí absolutamente feliz. Es un personaje al que yo adoro, amo, recuerdo, siento. Es un personaje al que le tengo un inmenso cariño, entonces sentí un inmenso placer. Volverme a reencontrar con él fue absolutamente especial en todos los niveles.

¿Cómo han cambiado Pedro y tú en estos últimos 20 años?

El personaje ha cambiado lo que cambia un personaje como Pedro en 20 años, muy poco. Sigue siendo él mismo, en su esencia, en lo que es. Él no cambió mucho. Sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo hombre con ese positivismo, con su optimismo por la vida —y obviamente al reencontrarse con su hijo después de 22 años se generan una cantidad de cosas maravillosas que la gente cuando ve la serie lo ama más, se enternece más. Es un personaje muy lindo que conecta mucho con la gente. Él no ha cambiado, en esencia sigue siendo el mismo.

¿Crees en el poder de las segundas partes?

Sí, creo en el poder de las segundas partes. Por supuesto que sí porque ya lo demostró con su emisión en Caracol y en Disney. Sí creo en el poder de las segundas partes a raíz de todo lo que ha sucedido con Pedro el escamoso, más escamoso que nunca.

La historia se ha actualizado con lo de hoy, con lo que ha pasado hoy, con lo que está pasando hoy. Pero lo más lindo es su esencia. Al escribirla Dago García y Luis Felipe Salamanca —que fueron los mismos que escribieron la primera [parte]— mantienen la esencia, mantienen a Pedro en toda su candidez, su esencia, que eso es lo más importante del personaje.

¿Cómo te cambió la vida Pedro el escamoso?

Pedro a mí me cambió la vida a todo nivel. Gracias a Pedro fue que yo llegué aquí a los Estados Unidos, empecé en Telemundo, me dio una vida nueva, una vida diferente, de verdad que yo estoy muy agradecido con ese man. Me cambió la vida en muchos sentidos. ¿Qué tengo yo de Pedro? Yo espero tener mucho de Pedro porque Pedro es tan bueno, tan lindo, tan dulce, que espero que algo de Pedro tenga yo en mi vida, en mi forma de ser, en como soy.

