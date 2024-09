Nominan tema de Canserbero a los Latin Grammy 2024: Mariana Vega, Viniloversus y más de 20 artistas venezolanos postulados

El próximo 14 de noviembre se llevarán a cabo los Latin Grammy 2024 en el Kaseya Center, recinto en Miami, Florida. El productor y compositor Edgar Barrera es el máximo nominado, mientras los cantantes Bad Bunny y Karol G siguen a Barrera con 8 postulaciones.

En esta 25ª edición de los premios más importantes de la música latina, destacan muchos venezolanos entre los nominados que buscarán alzarse con el gramófono.

Elena Rose en compañía de Mau y Ricky lideran las nominaciones de los criollos a los Latin Grammy. Rose destaca en la categoría de Canción del Año por “Caracas en el 2000”; Mejor Canción de Pop/Rock por “Blanco y negro”, junto a Lagos (también banda venezolana), y Mejor Canción Regional Mexicana, como compositora, por “Por el contrario” de (Becky G Ft Angela Aguilar y Leonardo Aguilar).

El dúo de los hermanos Montaner está presente en los apartados de Mejor Álbum Vocal Pop por "Hotel Caracas"; Mejor Video Musical Versión Corta por “Glock” y Mejor Video Musical Versión Larga por “Hotel Caracas”.

Asimismo, en Mejor Canción Pop destaca la caraqueña Mariana Vega, por su tema "A La Mitad" (Banda Sonora Original De La Serie “Zorro”) en colaboración con Julio Reyes Copello, el tema también figura en la categoría de Canción del año. En la misma categoría pop compiten Danny Ocean con “Amor”, Lagos con “Dime quién” y Rawayana con “Feriado”.

En el apartado Rock y Alternativa están las bandas Viniloversus, fundada en Caracas en 2004, con su tema “Mi Mejor Enemigo” y La Vida Boheme con “Diáspora Live Vol.1”. Viniloversus también cuenta con otra nominación en Mejor Canción de Rock por “Animal Temporal”.

Mientras que, Los mesoneros tiene una nominación en la categoría Mejor Canción de Pop/Rock por “Diciembre”.

Ronald Borjas cuenta con una nominación en la categoría Mejor Álbum de Salsa por “Joyas que bailan”. Por su parte, Luis Fernando Borjas, figura en el apartado de Mejor Álbum Tropical Tradicional por “Tengo algo que decirte”.

En la categoría Mejor Canción Tropical también compiten Rafael “Pollo” Brito por “Baila y goza”, junto con Renesito Avich, y Jorge Luis Chacín, como compositor, con “Con dinero y sin dinero” de Fonseca y Grupo Niche.

En el apartado Mejor Álbum Instrumental compiten C4 Trío por Tembla y Alexis Cárdenas por “Capriccio Latino”. La agrupación también disputa Mejor Álbum Folclórico por “C4 suena a Navidad”.

En Mejor Canción de Rap/Hip Hop destaca “La Sabia Escuela” por los venezolanos Akapellah, Canserbero y Lil Supa.

De igual manera, en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica compiten Gustavo Dudamel, junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles por “Fundango”, y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Coral Nacional Simón Bolívar por “Credo For Orchestra, Choir and Five Soloists”.

En Mejor Álbum de Música Latina Para Niños están presentes las Payasitas Nifu Nifa con "Dun Dun Dara". Además, Nuno Gomes sobresale como director en la categoría de Mejor Video Musical Versión Corta con "Sálvanos" de Leonel García.

En la pasada edición de los Latin Grammy, el cantante y compositor Lasso junto con Luis Jiménez y Agustín Zubillaga de la banda Lagos ganaron Mejor Canción Rock-Pop por el tema "Ojos marrones". Se espera el mayor de los éxitos para los venezolanos en esta nueva entrega.

