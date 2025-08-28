Piden ayuda para rescatar a un perrito que fue abandonado en Los Haticos

Dejaron abandonado a un perrito, aparentemente "mestizo" en las inmediaciones del sector Los Haticos, al sur de la ciudad de Maracaibo, situación que denuncian y a la vez instan a las organización protectoras de animales, a que intervengan para su rescate.

A través de un video que hicieron llegar a la redacción de Noticia al Día, piden que sea difundida esta información. "A este perrito lo dejaron abandonado en el estacionamiento de la empresa AGA EN LOS HATICOS (entrada del muelle PDVSA), lleva dos días ahí tirado".

Ante cualquier aporte que sirva para el rescate de la mascota o para mayor información, queda a disposición este número de contacto: 04120747525.

Lee también: Buscan a Bianca, una pitbull albina

Noticia al Día