Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

Poncho en modo tóxico

Una fotografía en la que aparecen el reconocido juglar del vallenato Poncho Zuleta y la creadora de contenido y cantante…

Por Haroldo Manzanilla

Poncho en modo tóxico
Una fotografía en la que aparecen el reconocido juglar del vallenato Poncho Zuleta y la creadora de contenido y cantante La Toxicosteña, ex participante de La Casa de los Famosos Colombia, se volvió tendencia en redes sociales tras ser publicada por la cuenta especializada en farándula La Casa del Vallenato.

En la imagen, ambos posan sonrientes dentro de un vehículo, lo que generó miles de reacciones y comentarios entre los seguidores de ambos artistas. La publicación rápidamente se difundió en plataformas como Instagram y X (antes Twitter), donde usuarios debatieron sobre el encuentro entre el legendario intérprete de música vallenata y la influencer costeña, conocida por su estilo espontáneo y su paso por el reality del Canal RCN.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas sobre la fotografía ni sobre el contexto del encuentro. Sin embargo, la instantánea ha desatado curiosidad entre los fanáticos del vallenato y los seguidores del entretenimiento colombiano.

La Toxicosteña, cuyo nombre real es Cindy Ávila, ha ganado popularidad por su personalidad extrovertida y su presencia en redes sociales. Por su parte, Poncho Zuleta, uno de los máximos exponentes del folclor vallenato, continúa siendo una figura central en la música tradicional del Caribe colombiano.

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Esto traen los astros para este sábado 1 de noviembre

La comunicación puede ser un canal de verdad reveladora, hablar con honestidad y escuchar sin miedo puede abrir nuevas perspectivas o cerrar ciclos antiguos.
Zulia

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Parrandón Navideño del Centro Comercial Montielco es el inicio oficial de la temporada en el edificio, invitando a la comunidad a reunirse y celebrar la diversidad y alegría que caracteriza a la Navidad zuliana
Al Dia

Toman el Palacio de Gobierno de Uruapan, México en señal de protesta por el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Los manifestantes indignados, pedían la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum y denunciaban otra muerte en manos de narco. Hubo fuego en el Palacio y quienes lo tomaron arrojaron mobiliario por el balcón principal de la sede gubernamental, entre múltiples escenas de violencia y destrozos.
Al Dia

El zuliano Wilyer Abreu gana su segundo Guante de Oro de forma consecutiva

El jardinero zuliano de los Medias Rojas de Boston, ganó su segundo Guante de Oro consecutivo en la Liga Americana. También fueron galardonados los venezolanos Maikel García, como mejor antesalista con los Reales de Kansas City, y Javier Sanoja, como mejor utility defensivo en la Liga Nacional

