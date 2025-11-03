Poncho en modo tóxico

Una fotografía en la que aparecen el reconocido juglar del vallenato Poncho Zuleta y la creadora de contenido y cantante La Toxicosteña, ex participante de La Casa de los Famosos Colombia, se volvió tendencia en redes sociales tras ser publicada por la cuenta especializada en farándula La Casa del Vallenato.

En la imagen, ambos posan sonrientes dentro de un vehículo, lo que generó miles de reacciones y comentarios entre los seguidores de ambos artistas. La publicación rápidamente se difundió en plataformas como Instagram y X (antes Twitter), donde usuarios debatieron sobre el encuentro entre el legendario intérprete de música vallenata y la influencer costeña, conocida por su estilo espontáneo y su paso por el reality del Canal RCN.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas sobre la fotografía ni sobre el contexto del encuentro. Sin embargo, la instantánea ha desatado curiosidad entre los fanáticos del vallenato y los seguidores del entretenimiento colombiano.

La Toxicosteña, cuyo nombre real es Cindy Ávila, ha ganado popularidad por su personalidad extrovertida y su presencia en redes sociales. Por su parte, Poncho Zuleta, uno de los máximos exponentes del folclor vallenato, continúa siendo una figura central en la música tradicional del Caribe colombiano.

