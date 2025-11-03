Lunes 03 de noviembre de 2025
Deportes

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

La Guaira se impuso en Valencia con jonrones de Rivero y Kerrigan. Mosqueda ganó y Cova salvó. para la causa litoralense que se aleja de los últimos puestos de la tabla

Por Daniel García

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La jornada dominical de la pelota criolla ofreció otro emocionante capítulo con un reñido enfrentamiento entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes. En el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, el conjunto escualo logró una valiosa victoria al imponerse 4-3 sobre los eléctricos.

La ofensiva escuala arrancó con fuerza en los primeros dos episodios. Pedro Castellanos abrió el marcador con un sencillo impulsor, mientras Daniel Montano y Máximo Acosta cruzaron el plato para colocar el 2-0. Poco después, Sebastián Rivero conectó su primer cuadrangular de la temporada, ampliando la ventaja a 3-0.

Magallanes reaccionó a mitad del encuentro con par de anotaciones que los acercaron en la pizarra, pero no lograron igualar el marcador y se quedaron a medio camino.

Para sellar la victoria, el importado Jimmy Kerrigan disparó su cuarto jonrón de la campaña, respondiendo en el momento justo para ampliar la ventaja y asegurar el triunfo de La Guaira.

El triunfo en la lomita fue para Oddanier Mosqueda (2-0), quien continúa con paso firme en la temporada. La derrota recayó en Alexander Campos (0-1), mientras que el experimentado Rafael Cova se encargó de cerrar el encuentro y consiguió su primer rescate de la campaña.

Lee también: El zuliano Wilyer Abreu gana su segundo Guante de Oro de forma consecutiva

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Así celebró Miguel Rojas el bicampeonato de los Dodgers tras su heroica actuación

Así celebró Miguel Rojas el bicampeonato de los Dodgers tras su heroica actuación

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

OPEP + anunció que aumentará la producción de crudo en 137 mil bpd a partir de diciembre

OPEP + anunció que aumentará la producción de crudo en 137 mil bpd a partir de diciembre

Asesinan al alcalde mexicano Carlos Manzo en festejo público del Día de Muertos

Asesinan al alcalde mexicano Carlos Manzo en festejo público del Día de Muertos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Contabilizan 27 muertos y más de 700 heridos tras devastador terremoto en el norte de Afganistán

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabehulá Muyahid, ha manifestado que el terremoto ha afectado además a la provincia de Baghlan y ha lamentado que "ha causado víctimas y destrucción". "Rezamos por el paraíso para los mártires y para que los heridos puedan recuperarse", ha dicho.
Al Dia

El zuliano Wilyer Abreu gana su segundo Guante de Oro de forma consecutiva

El jardinero zuliano de los Medias Rojas de Boston, ganó su segundo Guante de Oro consecutivo en la Liga Americana. También fueron galardonados los venezolanos Maikel García, como mejor antesalista con los Reales de Kansas City, y Javier Sanoja, como mejor utility defensivo en la Liga Nacional
Deportes

Águilas doblegó a Caribes y se llevó la serie en Maracaibo

Los rapaces cierran otra semana en positivo y se mantienen en el segundo peldaño de la tabla con balance de 8-6.
Deportes

¡Orgullo de Lagunillas! Eybersson Polanco cumple su sueño en Águilas del Zulia

El joven oriundo de Lagunillas expresó su emoción de representar al equipo zuliano, donde ya alcanzó su primer triunfo como relevista

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025