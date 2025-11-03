Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

La jornada dominical de la pelota criolla ofreció otro emocionante capítulo con un reñido enfrentamiento entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes. En el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, el conjunto escualo logró una valiosa victoria al imponerse 4-3 sobre los eléctricos.

La ofensiva escuala arrancó con fuerza en los primeros dos episodios. Pedro Castellanos abrió el marcador con un sencillo impulsor, mientras Daniel Montano y Máximo Acosta cruzaron el plato para colocar el 2-0. Poco después, Sebastián Rivero conectó su primer cuadrangular de la temporada, ampliando la ventaja a 3-0.

Magallanes reaccionó a mitad del encuentro con par de anotaciones que los acercaron en la pizarra, pero no lograron igualar el marcador y se quedaron a medio camino.

Para sellar la victoria, el importado Jimmy Kerrigan disparó su cuarto jonrón de la campaña, respondiendo en el momento justo para ampliar la ventaja y asegurar el triunfo de La Guaira.

El triunfo en la lomita fue para Oddanier Mosqueda (2-0), quien continúa con paso firme en la temporada. La derrota recayó en Alexander Campos (0-1), mientras que el experimentado Rafael Cova se encargó de cerrar el encuentro y consiguió su primer rescate de la campaña.

