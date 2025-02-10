Qatar Airways ejecuta los trámites para volar hacia Venezuela

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, resaltó que la conectividad aérea es muy importante para toda la actividad económica.

En tal sentido, destacó que actualmente, hay 100 vuelos internacionales a la semana y han aumentado las alternativas de los destinos.

La funcionaria indicó que: "Satena puso, por ejemplo, un vuelo desde Valencia hacia Cúcuta. Ahora hay vuelos hacia Cúcuta, Medellín, Cali y a Bogotá", al tiempo que agregó que hacia Curazao hay alrededor de 18 vuelos a la semana.

La también presidenta del Consejo Superior de Turismo de Venezuela (Conseturismo) apuntó que la aerolínea brasileña GOL está haciendo los trámites para obtener la permisología para volar dos veces a la semana desde Brasilia hasta Caracas.

Otra aerolínea que está buscando los permisos es Qatar Airways, quien desea conectar a la ciudad de Doha con Caracas, sería dos veces a la semana.

Vuelos en aumento

De Loaiza apuntó que la conexión doméstica ha aumentado, teniendo más de 352 vuelos semanales dentro de Venezuela.

"Hacia Margarita hay muchos vuelos sin tocar Maiquetía, desde La Fría, Maturín, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo. Esa conectividad ha mejorado", destacó.

Igualmente, expresó en entrevista para el Circuito Éxitos 99.9 FM que hay destinos internos que deben aumentar las frecuencias, como por ejemplo, Maturín y Puerto Ordaz.

Noticia al Día/Con información de Circuito Éxitos/B y N