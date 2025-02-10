Así se jugará la nueva temporada de la SPB

Este lunes 10 de febrero, la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), anunció en redes cómo se desarrollará la temporada que inicia el próximo 14 de marzo con 14 equipos distribuidos en dos conferencias.

Con relación a la campaña anterior, la liga modificó su formato con la incorporación del Súper 4 y la eliminación de los enfrentamientos directos conocidos antes como Fase Intergrupos.

En la presente temporada, cada equipo jugará 24 juegos en la fase eliminatoria. Cuatro contra cada contrincante de grupo (Dos de local y dos de visita). De los siete equipos de cada conferencia, solo cuatro avanzarán a la postemporada.

Los puestos cuatro y cinco de cada conferencia jugarán por el play-in. El cuarto lugar con ganar uno avanza, mientras que el quinto deberá ganar dos.

Los ocho equipos clasificados se enfrentan en un todo contra todos con 14 juegos para cada uno, donde los cuatro mejores avanzarán al Súper 4 con 12 encuentros (dos en condición de local y dos de visitante)

Por último, los dos mejores equipos avanzan a la Gran Final en una serie de siete juegos, donde el nuevo campeón será el vencedor de cuatro duelos.

Lee también: Messi como invitado de lujo en el Super Bowl LIX