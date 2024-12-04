Domingo 21 de septiembre de 2025
Rafael Dudamel anuncia su retiro como entrenador a los 51 años

El 15 de junio de 2024 quedará grabado como un día histórico para el fútbol colombiano. Atlético Bucaramanga rompió una…

Por Isidro Lopez

El 15 de junio de 2024 quedará grabado como un día histórico para el fútbol colombiano. Atlético Bucaramanga rompió una sequía de 75 años y se coronó campeón de la Liga BetPlay Dimayor por primera vez, tras vencer a Independiente Santa Fe en la final por un marcador de 6-5 en la tanda de penales, tras empatar 3-3 en el marcador global de la serie. Uno de los principales artífices de este hito histórico para el conjunto leopardo y la ciudad de Bucaramanga fue el técnico venezolano Rafael Dudamel, quien, en apenas seis meses, transformó al equipo en una máquina sólida, efectiva y ganadora. Con una visión clara, Dudamel logró conformar un plantel que encajó a la perfección en su estilo de juego, reclutando jugadores clave que materializaron el sueño de la primera estrella para el club.

Casi un año después de su llegada, el pasado 27 de noviembre, el Atlético Bucaramanga anunció la salida de Rafael Dudamel como técnico del equipo. El entrenador venezolano optó por no continuar al frente del club auriverde, a pesar de los importantes desafíos deportivos de 2025, como la fase de grupos de la Copa Libertadores. Más impactante aún fue que Dudamel, de 51 años, anunció su retiro definitivo como entrenador, argumentando motivos personales.

En una emotiva rueda de prensa, Dudadamel explicó que quería dedicar más tiempo a su familia tras un año complicado en el ámbito personal donde había vivido solo en Bucaramanga. “Hoy doy por terminado este ciclo para poder dedicarme a alcanzar el título y trofeo, el sueño más anhelado, que es disfrutar de mi familia. He querido pedirle a mi esposa que me acompañe. Ha sido un año difícil desde lo familiar, de no estar cerca de mis hijos, de mi esposa”, señaló.

Uno de los entrenadores más codiciados del fútbol colombiano

El retiro de Dudamel como director técnico ha pillado a todo el mundo por sorpresa. El exarquero venezolano ha dejado una huella imborrable como entrenador en Colombia, donde ha conseguido importantes logros. A lo largo de su carrera, Dudamel conquistó dos títulos de la Liga BetPlay Dimayor: el Torneo Finalización 2021 con Deportivo Cali y, más recientemente, el Torneo Apertura 2024 con Atlético Bucaramanga. Estos éxitos lo colocan a solo un título de igualar el récord del entrenador extranjero con más ligas en el país.

Antes de que Dudamel explicara su decisión en la rueda de prensa de despedida, comenzaron a circular rumores sobre posibles ofertas de otros clubes del fútbol colombiano y con mejores condiciones. De hecho, Adrián Magnoli, comentarista argentino de DSports Colombia, señaló que el técnico venezolano podría ser una de las opciones que manejaba el Junior de Barranquilla para sustituir a César Farías en caso que se convirtiera en el nuevo técnico de la selección de Venezuela. El equipo rojiblanco se perfila como uno de los principales favoritos para conquistar la Liga Dimayor 2024-II. Tanto es así que numerosos aficionados al fútbol están aprovechando los bonos de bienvenida ofrecidos por casas de apuestas deportivas en línea para respaldar sus apuestas por el Junior.

Sin embargo, el próximo desafío deportivo de Rafael Dudamel, en caso de que llegue en el futuro, deberá esperar. Ahora, la prioridad del venezolano, considerado uno de entrenadores más codiciados del fútbol colombiano, es dedicar tiempo a lo más importante para él: su familia. Después de más de 20 años como futbolista profesional y 13 años como entrenador, Dudamel ha decidido centrar su atención en su esposa e hijos, disfrutando de momentos que a menudo quedan relegados a un segundo plano en el ajetreado mundo del fútbol.

