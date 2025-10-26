Real Madrid se desquitó y superó al Barcelona en un Clásico polémico

Real Madrid venció por 2-1 al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu este domingo 26 de octubre en el primer Clásico de la temporada 2025/26 de La Liga.

Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 22 con un espectacular gol, asistido por Jude Bellingham. Sin embargo, el Barcelona reaccionó rápidamente y Fermín López acortó distancias en el minuto 38.

Justo antes del descanso, Bellingham volvió a brillar al marcar el segundo gol para el Madrid en el minuto 43, restableciendo la ventaja. A pesar de que Mbappé falló un penalti en el minuto 52, el equipo merengue logró mantener su ventaja hasta el final del encuentro.

En los instantes finales, Pedri fue expulsado, lo que dejó al Barcelona con un jugador menos. Asimismo, hubo polémica debido a los dichos de Lamine Yamal en la previa del duelo.

Con esta victoria, el Real Madrid se posiciona con cinco puntos de ventaja en la cima de la tabla de LaLiga, sumando tres puntos vitales en su camino hacia el título.

Noticia al Día