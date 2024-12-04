Reaparece Máximo devorando una arepa: "¡Pedroo, lleva a Bonito a tomar agua y que lo bañen, por favor!"

El icónico grito de “¡Pedroo, lleva a Bonito a tomar agua y que lo bañen, por favor!” sigue resonando en la memoria colectiva de los venezolanos, y el hombre detrás de esta frase se encuentra nuevamente bajo los reflectores. Máximo Díaz Pérez, quien protagonizó esta escena en el programa A que te ríes, hace más de una década, se ha convertido en un fenómeno viral, donde usuarios de todas las edades han rescatado esta frase de clásico momento televisivo.

La frase, una mezcla perfecta de humor, desesperación y cotidianidad, ha sido reinterpretada en innumerables memes, videos de TikTok y hasta en presentaciones humorísticas. Ahora, el actor se prepara para capitalizar esta inesperada popularidad con nuevos proyectos.

Recientemente, Maximo volvió a la palestra en un comercial.

Noticia al Día