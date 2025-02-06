Serie del Caribe 2026 se celebrará en tres estadios de Venezuela

Para el 2026, la Serie del Caribe volverá a territorio nacional tras el éxito de la edición Gran Caracas 2023, donde se estrenó el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

En la próxima edición, el torneo caribeño, que reúne a los equipos campeones de la pelota invernal de México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, contará con las sedes de Macuto, La Rinconada y el Universitario para albergar el espectáculo beisbolístico, siendo la primera vez que se desarrolla en tres estadios.

El torneo recibiría a ocho representaciones que disputarán el título. De momento, las cuatro representaciones habituales se presentarán y repetirá la delegación nipona de Japan Breeze como equipo invitado.

“Nosotros ya hemos hablado con las autoridades del Estado que manejan los estadios y hemos solicitado la presencia de estos tres parques para darle un mayor movimiento a estos ocho equipos que queremos volver a llevar a Venezuela”, indicó Giuseppe Palmisano.

