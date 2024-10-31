Domingo 17 de agosto de 2025
Su Majestad, La Princesa Leonor de Borbón celebra hoy su cumpleaños

El 31 de octubre de 2005, el mundo vio nacer a Leonor de Borbón, la primogénita del entonces príncipe Felipe…

Por Josue Carrillo

Su Majestad, La Princesa Leonor de Borbón celebra hoy su cumpleaños
Foto :
El 31 de octubre de 2005, el mundo vio nacer a Leonor de Borbón, la primogénita del entonces príncipe Felipe y su esposa, Letizia Ortiz Rocasolano.

Su nacimiento, en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, fue un evento que capturó la atención de todo el país y más allá. El príncipe Felipe, emocionado, comentó: "Es lo más bonito que le puede ocurrir a alguien en la vida".

Desde su nacimiento, Leonor ha sido el centro de atención y admiración. Su vida ha sido documentada desde sus primeros días, con imágenes y videos que muestran su crecimiento y desarrollo en el escrutinio público.

La princesa ha crecido rodeada de lujo y responsabilidad, preparándose desde temprana edad para su futuro rol como heredera del trono español.

Leonor ha demostrado ser una joven con una fuerte pasión por el aprendizaje y la comprensión de diversas perspectivas. Su educación ha sido cuidadosamente planificada, incluyendo estudios en el extranjero y formación militar, lo que la prepara para asumir sus futuras responsabilidades reales.

El 31 de octubre de 2023, en su 18º cumpleaños, Leonor juró lealtad a la Constitución en una ceremonia formal en el Congreso de los Diputados de Madrid. Este evento marcó un paso importante en su camino hacia convertirse en la futura reina de España.

La ceremonia fue seguida por una recepción en el Palacio Real y una celebración familiar en el Palacio de El Pardo.

Leonor sigue siendo una figura pública, querida y respetada, y su evolución de princesa a futura reina ha sido seguida con gran interés. Su compromiso con sus deberes reales y su conexión con las nuevas generaciones la posicionan como una líder prometedora para el futuro de España.

