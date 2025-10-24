Viernes 24 de octubre de 2025
Al Dia

Trump suspendió negociaciones comerciales con Canadá

Canadá es uno de los principales socios comerciales de EEUU, pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Por Candy Valbuena

Trump suspendió negociaciones comerciales con Canadá
Trump decidió suspender relaciones comerciales con Canadá. Foto. Archivo/EFE
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió las negociaciones comerciales que su país mantenía con Canadá y lo ha justificado en que su vecino del norte "ha utilizado fraudulentamente un anuncio" en el que aparece el expresidente Ronald Reagan hablando mal de los aranceles.

En una publicación en su red social Truth Social la noche del jueves, Trump aseguró: "LOS ARANCELES SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE EE. UU.".

En esta línea, añadió que "debido a su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS".

Canadá es uno de los principales socios comerciales de EEUU, pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Según medios estadounidenses, el anuncio televisivo al que alude Trump fue promovido por el gobierno de Ontario, la provincia más poblada de Canadá.

Imagen del anuncio del expresidente Ronald Reagan en cuestión. Foto: Captura de video

El anuncio utiliza un audio de 1987 del expresidente Ronald Reagan, quien señala a los aranceles como un elemento dañino para la economía, pero el actual inquilino de la Casa Blanca considera que está tergiversado.

Lee también: "Esperamos que no duren mucho": Trump comenta las nuevas sanciones contra Rusia 

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

Mataron a PNB cuando patrullaba en Aragua: Fiscal General ordenó investigar el crimen

Mataron a PNB cuando patrullaba en Aragua: Fiscal General ordenó investigar el crimen

En Maracaibo: Hay un paisaje de

En Maracaibo: Hay un paisaje de "Casas Muertas"

Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato

Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato

Murió motorizado de Yummy al estrellarse contra una camioneta en la autopista Francisco Fajardo

Murió motorizado de Yummy al estrellarse contra una camioneta en la autopista Francisco Fajardo

Anuncian a los cinco finalistas al Premio Luis Aparicio

Anuncian a los cinco finalistas al Premio Luis Aparicio

Iker Casillas sufre robo en casa: arrestan a su empleada

Iker Casillas sufre robo en casa: arrestan a su empleada

SE VENDE Inmueble Ubicado en Bella Vista Anteriormente: Ricardo Alvarez

SE VENDE Inmueble Ubicado en Bella Vista Anteriormente: Ricardo Alvarez

Liga de Quito goleó a Palmeiras y se acerca a la final de la Copa Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y se acerca a la final de la Copa Libertadores

Flamengo pega primero en las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo pega primero en las semifinales de la Copa Libertadores

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie

Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Madre llora de emoción al ver a su hijo por primera en televisión como periodista

Madre llora de emoción al ver a su hijo por primera en televisión como periodista

Vehículos caen

Vehículos caen "sin parar" en megahueco en Las Tunas, Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Trump suspendió negociaciones comerciales con Canadá

Canadá es uno de los principales socios comerciales de EEUU, pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Internacionales

EEUU sanciona a Petro

El mandatario colombiano aparece en la "lista de nacionales especialmente designados", también conocida como "lista SDN", publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro. La publicación ha sido titulada "Designaciones antinarcóticos"
Tendencias

Broche de diamantes de Napoleón será subastado en Sotheby’s

Durante siglos, el broche permaneció en la Casa de Hohenzollern, antigua dinastía imperial alemana, y posteriormente fue adquirido por otros miembros de la nobleza. En los últimos años ha formado parte de una colección privada
Al Dia

Reportan vuelco de una camioneta en Belloso

Autoridades en el sitio

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025