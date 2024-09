Un poste los atajó: Autobús del transporte público casi cae al vacío en el puente Pomona

Una unidad del transporte público con casi 20 pasajeros a bordo casi cae al vacío al presentar una presunta falla mecánica.

Los hechos se registraron cerca de las 5:30 de la tarde de este martes 24 de septiembre, cuando el conductor del autobús de la transitada vía Pomona intentó frenar para agarrar un pasajero.

"Yo venía despacio en la vía y cuando fui a parar no me respondieron los frenos, gracias a Dios no venía a alta velocidad y pude maniobrar hasta que lo único que vi fue el poste", dijo el conductor Denys para Noticia al Día.

El conductor indicó que el accidente vial no dejó heridos ni víctimas que lamentar, solo se registraron daños materiales.

El suceso paralizó la vialidad, dejando impactados a conductores y vecinos de ese sector, quienes se asomaron para ver lo que ocurría. "Pasó algo grave, alguien salió herido, ¡Dios Santo!, pudo ser mayor", decía un hombre mientras presenciaba el autobús inclinado y atajado con el poste.

Tanto el conductor como los pasajeros están vivos de milagro, el poste los atajó y con ello se evitó lo que pudo ser una fatídica desgracia en la ciudad de Maracaibo.

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día