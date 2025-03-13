Los detalles del eclipse lunar que se podrá ver desde Venezuela este 13-Mar

La humanidad se prepara para un nuevo eclipse lunar a mediados de marzo. El meteorólogo Luis Vargas dio detalles sobre este espectáculo astronómico único que podrá apreciarse desde toda Venezuela.

Vargas apuntó que el eclipse será visible entre la noche del jueves, 13 de marzo, y la madrugada del viernes. En tal sentido, para verlo en su totalidad, los venezolanos deberán desvelarse, pero tendrán la oportunidad de ver un fenómeno inigualable.

La penumbra del eclipse comenzará a las 11:57 de la noche y la fase parcial será a las 1:10 de la madrugada. La totalidad del fenómeno se podrá apreciar a alas 2:59 de la mañana y terminará cerca del amanecer.

¿Dónde se verá el eclipse?

Los astrónomos han confirmado que el eclipse será apreciable desde toda Venezuela. Sin embargo, la presencia de nubes durante la noche y madrugada podrían afectar la visibilidad en varias zonas del territorio nacional.

«Para la noche del 13 y madrugada del 14 de marzo, estimo que las zonas donde la nubosidad pudiera dificultar la observación nítida de este eclipse, serán la región Guayana, el extremo oriental del país y el suroccidente», advirtió Vargas.

Un eclipse se da cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando una sombra que oscurece el satélite. Para que suceda el fenómeno, los tres cuerpos celestes deben estar exactamente alineados.

Lo curioso y especial de este eclipse es que la Luna se va a teñir con un característico color rojo anaranjado. A esto se suma que será la primera vez en varios años que este fenómeno podrá ser visto desde casi todo el planeta.

