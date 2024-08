Falta un mes para el regreso a clases: Entre $ 100 y $ 120 una lista de libros

Al finalizar el período vacacional, comienza el corre, corre de los padres por las librerías para comprar los útiles escolares a sus hijos que entran en nuevo período escolar.

Foto: Will Marval

A menos de un mes de finalizar las vacaciones escolares, los padres recorren las librerías en búsqueda de los precios, para la adquisición de los útiles escolares para sus hijos.

Foto: Will Marval

Algunos planteles entregaron a los padres las listas de útiles escolares que requerirán sus chamos para el siguiente lapso académico.

Algunos artículos han subido de precio en comparación con el año pasado, y por esta razón los representantes visitan varios establecimientos para encontrar ofertas que les permitan comprar todo lo que los maestros piden para la educación de los muchachos en el nuevo período escolar.

Foto: Will Marval

No obstante, varios padres expresaron que no adquirirían algunos útiles de los que aparecen en la lista porque consideran que no son tan indispensables y están muy caros.

“Por eso llevaré lo más esencial, como material de papelería", creo que en los colegios deberían entender la crisis por la que estamos pasando y no ser tan exigentes al pedir las cosas”, relató María Gabriela Marcan.

"Si compro todo lo que dice esta lista, dejaremos de comer una quincena", señaló Graciela Pereira mostrando la lista al reportero.

Esperando la feria escolar

Foto: Will Marval



José Antúnez fue consultado a las puertas de una de las librerías más emblemáticas de la ciudad como lo es "Punto y Coma", y dijo que estaba esperando las tradicionales ferias escolares como en otros años para abaratar costos, pero que mientras tanto ha comprado de a poquito para que no lo agarren los aumentos que vendrán al acercarse del próximo mes de septiembre.

“Ya tengo lápices, algunas libretas y cartulina. Quincenalmente, adquiero, aunque sea uno de los útiles para ir completando”, señaló.

Foto: Will Marval



Según el calendario escolar publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, las instituciones de preescolar y primaria concluyeron las clases entre el 5 y el 10 de julio, mientras que media y general finalizaron en la última semana de junio.

Del 15 de julio al 13 de septiembre de 2024 se llevan a cabo las vacaciones escolares y el 16 de septiembre de 2024 se da inicio al nuevo año escolar.

Los precios de los útiles

La encargada de la librería Punto y Coma en el mercado Las Pulgas, Vanessa Hernández dijo que en este nuevo período escolar "Tenemos precios accesibles para toda la comunidad, entre ellos, cuadernos de tesis, doble línea y cuadriculados a razón de $0,80 cada uno, cajas de creyones desde $2,5, resma de papel $5,5 dependiendo de las marcas que soliciten en sus listas.

Foto: Will Marval

Señaló que una lista de útiles escolares de las de primaria a sexto grado a un costo entre $100 y $120 sin incluir los textos escolares y para el estudiante de bachillerato, varían dependiendo de la editorial y el costo oscila entre los $10 a. $19.

Foto: Will Marval

Lista

1 resma de hojas blancas t/c $ 5.5

1 caja de creyones $ 2,5

Cuaderno $ 0,80

Lápices $ 1

Sacapuntas $ 0,50

Bolígrafos $ 0,41

Papel seda $ 0,41

Plastilina $ 1.5

Block de construcción $ 1,5

Tempera $ 2

Marcadores $ 2,5

Pega blanca $ 0,50

Textos

Girasol lectura 1,2,3,4,5,6 $19

Marianita lectura 1,2,3,4,5,6 $ 19

Mi Angelito $ 4

Mi Jardín $ 4

Nacho $ 5

Pasito a pasito $ 7

Diccionario español e Ingles $ 7

Guía caligrafía Marianita $ 19

Foto: Will Marval

Noticia al Día