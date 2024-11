La dramaturga y periodista Lolimar Suárez Ayala obtuvo el Premio de la Bienal Nacional de Literatura Apacuana 2024

El reconocimiento que entrega el Ministerio de la Cultura a través del Centro Nacional del Libro y la Compañía Nacional de Teatro (CNT) se entregó este miércoles 13 de noviembre en ocasión de celebrarse el Día del Teatro Venezolano. El acto tuvo lugar en el teatro Alberto de Paz y Mateos de la Compañía Nacional, en Caracas.

En esta edición, la bienal recibió una notable participación, con 31 proyectos que fueron evaluados por un jurado especializado compuesto por los destacados teatristas Aníbal Grun, Verónica Arellano y Pablo García Gámez. Tras un proceso de deliberación, el jurado decidió, por unanimidad, declarar ganadora la obra Los cuatro de Copenhague, que fue presentada bajo el seudónimo «Orión». Al abrirse la plica, se reveló que la autora era la talentosa escritora zuliana Lolimar Suárez Ayala.

El jurado destacó la obra Los cuatro de Copenhague por su significativo aporte a la dramaturgia venezolana, particularmente por su tratamiento de temas relacionados con la tercera edad, la solidaridad y la amistad. En su veredicto, los miembros del jurado señalaron que la pieza ofrece «intensidad y riqueza en sus metáforas, agilidad en los diálogos y personajes de calidad humana». Además, resaltaron que Los cuatro de Copenhague presenta a personajes tradicionalmente relegados en el discurso teatral, quienes muestran una actitud de convivencia que trasciende las diferencias entre ellos, lo que enriquece el mensaje de la obra.

El jurado de la Bienal Nacional de Literatura Apacuana 2024 seleccionó la obra de la teatrista Zuliana titulada: Los cuatro de Copenhague, una historia que retrata la cotidianidad, recuerdos y delirios de cinco compañeros que habitan un hogar de reposo.

Lolimar Suárez Ayala es periodista graduada en la Universidad del Zulia, con una experiencia de 25 años en el ejercicio del diarismo (diario Panorama).

En el ámbito teatral, ha sido una entusiasta creadora desde hace 36 años, desde su paso por la Escuela de Teatro Inés Laredo y luego en el Teatro Estable de LUZ. Entre sus maestros y más importantes referentes destacan Arnaldo Pirela, Dianora Hernández, Javier Rondón, Víctor Fuenmayor y Víctor Carreño.

En la actualidad, Suárez Ayala es directora de la compañía independiente Teorema Producciones junto al maestro Arnaldo Pirela y coordinadora académica de la Escuela de Teatro Inés Laredo de la Secretaría de Cultura del estado Zulia, institución en la que estudió cuando era dirigida por la maestra Yazmina Jiménez.

Se trata de la primera zuliana en obtener este reconocimiento que reafirma nuevos momentos para la escena nacional.

En ediciones anteriores, el Premio Apacuana ha sido recibido por los escritores Gustavo Ott, Jesús Benjamín Farías, Rafael García, Israel Silvestre García, José Gregorio Maita, Rubén Joya y Pablo García Gámez.

Lolimar Suárez Ayala expresó su alegría por la noticia y reflexionó sobre su significado. "He podido transitar los diversos caminos del teatro a lo largo de 36 años, unas veces en el aula, otras en escena, otras en la investigación, en la dirección y muchas trabajando discreta pero neciamente por este arte de necios. Llegué a la dramaturgia gracias al periodismo, pero ha de ser por ser teatrista primero y periodista después que entiendo los dos oficios como circulares, indivisibles".

Para Suárez, este premio es la reafirmación afortunada de un movimiento real, no personal, de mucha gente que vive y se esfuerza por mejores tiempos para el teatro. "Y hablo de la gente de teatro de todo el país, gente formada, con buenas ideas pero sin recursos, la mayoría. De jóvenes y no tan jóvenes activos, que producen, que escriben, que gritan por espacios para mostrar sus trabajos. Es el momento de sistematizar la formación y la difusión del arte de la interpretación, que es una integralidad necesaria para lograr sociedades más sensibles, más críticas, más comprometidas con su entorno, no olvidemos que los teatros son termómetros del nivel cultural de una sociedad, y sabemos que Venezuela está aún lejos de una media internacional aceptable. Lo esperanzador radica en la persistencia de la gente y los artistas nunca se detienen".

Suárez Ayala es, además, la primera mujer en obtener este premio, un reconocimiento que llena de orgullo al ámbito cultural del estado Zulia.

