Venezuela honra a sus oftalmólogos cada 10 de octubre

Cada 10 de octubre se conmemora en Venezuela el Día del Oftalmólogo, fecha decretada oficialmente en 1953 para rendir homenaje a la creación de la Sociedad Venezolana de Oftalmología (SVO), organización científica dedicada al estudio, desarrollo y promoción de la salud visual en el país.

La efeméride reconoce el trabajo de los profesionales especializados en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades oculares, así como su contribución al bienestar de millones de venezolanos. Desde su fundación, la SVO ha impulsado avances médicos, jornadas de atención comunitaria, formación académica y actualización científica en el campo de la oftalmología.

El Día del Oftalmólogo también busca sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado visual, la prevención de patologías como el glaucoma, la catarata y la retinopatía diabética, y el acceso a servicios oftalmológicos en todo el territorio nación.

