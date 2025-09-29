El temido inicio de la semana va más allá del simple mal humor: la ciencia validó el "Efecto Lunes".

Diversos estudios confirman que este día dispara el estrés, la ansiedad e incrementa el peligro de sufrir eventos cardíacos y muerte súbita. Se trata de una respuesta biológica medible en el cuerpo, no solo de una fluctuación anímica temporal.

Investigaciones demuestran que el organismo eleva la producción de cortisol, la hormona del estrés, al volver a la rutina laboral.

Si estos niveles se mantienen altos de forma crónica, aumentan los riesgos de ansiedad, depresión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Este ciclo negativo, según los datos disponibles, afecta por igual a hombres y mujeres de todas las edades.

Un estudio del envejecimiento reveló que reportar ansiedad específicamente en lunes dispara el cortisol un 23% más en las semanas siguientes. Este impacto en el eje de respuesta al estrés es tan potente que persiste incluso en adultos mayores jubilados. La huella biológica de años de rutina se perpetúa en el organismo, más allá del trabajo formal.

Los expertos sugieren que el efecto se debe a la brusca transición del descanso del fin de semana a la estructura rígida de la semana.

La incertidumbre y la necesidad de readaptación constante desgastan los sistemas de autorregulación del cuerpo. Este patrón de estrés crónico representa, por lo tanto, un factor de deterioro a largo plazo para la salud. Para mitigar este riesgo, los especialistas recomiendan fortalecer la regulación emocional con prácticas sencillas.

Recomendaciones

Una buena rutina de sueño, el ejercicio regular, la meditación y las técnicas de atención plena ayudan a modificar este ciclo. Adoptar estas estrategias puede prevenir complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida general.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante