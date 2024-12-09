Viernes 26 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 09 de diciembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 09 de diciembre en el Horóscopo al…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 09 de diciembre
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 09 de diciembre en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: La vida te ha puesto a prueba, pero has superado el reto y ahora vas a sentir que algo superior te protege para que seas feliz. Cuanto más claras tengas tus metas, más sencillo te resultará conseguirlas; que nada te aparte de tu camino. Hoy es tu día mágico.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Serás muy hábil y te mostrarás muy astuto a la hora de conseguir lo que quieres, pero te conviene no dar ningún paso en falso y medir bien tus fuerzas antes de actuar. La energía de la Luna Creciente te aporta estabilidad y te invita a disfrutar sin agobios.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Con la Luna Creciente, vas a sentir un poderoso impulso, y te aguardan grandes progresos en todos los ámbitos de tu vida. Tienes en mente nuevas ideas que te van a favorecer, y puedes conocer gente que ilumine tu existencia. No te quedes en casa.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Algunos problemas que no puedes solucionar en este momento te tienen agobiado, pero la energía lunar te pone las pilas para que no te rindas. Aunque tú eres puro sentimiento, las circunstancias te obligarán a pasar por el tamiz de la razón algunas decisiones que debes tomar.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Sigue tus impulsos y haz lo que sientes porque tu vida puede cambiar a mejor y no habrá imposibles para ti. Marte retrógrado en tu signo te llevará a hacer grandes cosas con su chute de energía, pero también puede generar roces y disputas. Relájate y todo te sonreirá.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Han sido tantos los problemas y situaciones conflictivas que has tenido que resolver que te sientes desbordado, pero la energía lunar te va a ayudar a recuperar tu vitalidad y a priorizarte a ti. Líbrate de pensamientos negativos y verás cómo todo resulta más fácil.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Es posible que a veces te sientas estresado, pero tendrás mucha energía y superarás los momentos de duda y debilidad. Con Venus muy bien aspectado, es un día fabuloso para tu vida social y amorosa. Pueden llegar nuevas ilusiones que despierten tu alegría y ganas de vivir.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: No permitas que tu vida se altere con pensamientos negativos de algo que todavía no ha sucedido. Vive el presente y no te adelantes a lo que está por pasar porque igual ni pasa. Tendrás ideas muy interesantes en relación con tu dinero. Sigue tus intuiciones.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Felicidades. Días propicios para tomar iniciativas y dar el primer paso de algo importante porque, con el Sol en tu signo, estás protegido por el Cosmos y lo que hagas te saldrá bien. Tendrás el empuje que necesitas para llegar donde desees. Aprovecha tu suerte.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Ha podido suceder algo que ha sacudido tu vida, pero la energía lunar te transmite la fuerza que necesitas para afrontar las dificultades y salir adelante. Puedes hacer cosas que jamás se te pasaron por la cabeza gracias a alguien cercano que te anima y te impulsa.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Te sientes especial, único, con un magnetismo muy atrayente… Y no es para menos porque tienes al planeta Venus transitando por tu signo, que te hace irresisitible. Aprovecha la buena energía planetaria que estás recibiendo para conseguir la vida que quieres.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: La energía de la Luna Creciente traerá avances rápidos en tu trabajo, en los estudios, en el amor, en las relaciones sociales… Tu vida se verá muy favorecida. Es el momento de pensar en ti y de hacer lo que tú quieres, aunque tus deseos no coincidan con los de los demás.

