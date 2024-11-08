Águilas del Zulia hizo explotar su ofensiva y continúa senda victoriosa

Águilas del Zulia venció de forma contundente 13-4 a Caribes de Anzoátegui este jueves 7 de noviembre en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

El lanzador ganador fue Henry Gómez (2-0), mientras que Loiger Padrón cargó con el revés (1-2). Asimismo, Héctor Sánchez se despachó con dos cuadrangulares, mientras que Osleivis Basabe y José Pirela también conectaron jonrón.

Con este resultado, el conjunto rapaz se ubica en la tercera posición de la tabla con récord de once victorias y diez derrotas (igualado con Navegantes del Magallanes). Por otro lado, este significó el sexto triunfo consecutivo del equipo de Lipso Nava.

Este fue el primero de una serie de cuatro encuentros entre Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

