Martes 26 de agosto de 2025
Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía se convirtió en escenario de orgullo y emoción nacional con la llegada del pugilista venezolano…

Por Daniel García

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB
El Aeropuerto Internacional de Maiquetía se convirtió en escenario de orgullo y emoción nacional con la llegada del pugilista venezolano Albert Ramírez, quien fue recibido entre aplausos tras conquistar el título de Campeón Interino de Peso Semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La bienvenida estuvo encabezada por el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, y el viceministro de Juventud y Deporte, Henyelbert Herrera, quienes se sumaron a la celebración junto a familiares, fanáticos y representantes del deporte nacional.

Ramírez logró la hazaña el pasado viernes en Bengasi, Libia, al imponerse por nocaut técnico en el séptimo asalto al neozelandés Jerome Pampellone, durante la cartelera internacional KO a las Drogas organizada por la AMB. Con esta victoria, el merideño mantiene su impresionante récord invicto de 22 triunfos, 19 de ellos por la vía del nocaut, consolidándose como una de las figuras más sólidas del boxeo profesional venezolano

Noticia al Día / Min Deportes

