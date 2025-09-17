El lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, se retiró del terreno de juego apenas a los cuatro minutos del encuentro frente al Olympique de Marsella, correspondiente al debut blanco en la UEFA Champions League 2025-2026.

Tras las evaluaciones realizadas por los Servicios Médicos del club, se confirmó que el defensor inglés presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que lo mantendrá alejado de la competición por un periodo estimado de seis a ocho semanas, sujeto a evolución clínica.

La baja de Alexander-Arnold representa un contratiempo significativo para el técnico Xabi Alonso, quien había apostado por el británico como titular en el costado derecho. Su ausencia se suma a la expulsión de Dani Carvajal en el mismo encuentro, lo que complica las opciones defensivas del equipo de cara a los próximos compromisos europeos.