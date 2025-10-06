Lunes 06 de octubre de 2025
Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Con esta derrota, los Yankees necesitan ganar los próximos tres juegos para seguir vivos en la postemporada

Por Christian Coronel

Azulejos de Toronto venció 13-7 a Yankees de Nueva York este domingo 5 de octubre en el Rogers Centre para estirar su ventaja en la Serie Divisional de la Liga Americana 2-0 y poner contra la pared a los "Mulos del Bronx".

El conjunto de Toronto demostró su poderío ofensivo desde el inicio del encuentro con un cuadrangular de Ernie Clement en el segundo episodio. Asimismo, Vladimir Guerrero Jr. conectó un Grand Slam para colocar el marcador 9-0.

Los Yankees intentaron responder con un vuelacerca de Cody Bellinger en la sexta entrada; sin embargo, los Azulejos no cesaron su ofensiva y pusieron cuesta arriba el duelo para su rival. El bullpen de los locales frenaron cualquier intento de remontada.

Asimismo, la actuación de Daulton Varsho fue clave, con dos estacazos y un doble, siendo este un pilar fundamental en la ofensiva del equipo canadiense.

Con esta derrota, los Yankees necesitan ganar los próximos tres juegos para seguir vivos en la postemporada. Por su parte, Toronto buscará cerrar la serie en el próximo enfrentamiento para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

