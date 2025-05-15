Celtics evitó la eliminación ante los Knicks

Jayson Tatum pasó por el quirófano por su lesión en el tendón de Aquiles y no volverá a competir antes de 2026, pero Boston Celtics no tiró la toalla y se aferró al TD Garden este miércoles para arrollar a New York Knicks (127-102) y forzar el sexto partido en las semifinales del Este, que ven a los neoyorquinos arriba 3-2.

Apenas 48 horas después del drama deportivo que puso fin a la temporada de Tatum en el Madison Square Garden, los Knicks visitaron a unos Celtics heridos con la posibilidad de rematar la serie, pero solo aguantaron dos cuartos ante el hambre de los campeones.

El partido del próximo viernes, de vuelta en Nueva York, representa una nueva oportunidad para los Knicks para volar a las finales de Conferencia, y para evitar un eventual séptimo encuentro que se disputaría en el TD Garden de Boston.

Derrick White lideró con siete triples el festival de 22 tiros de tres puntos de los Celtics, que acabaron con un 52.4 % en tiros de campo y 44.9 % desde el arco.

White impulsó el triunfo con 34 puntos, mientras que Jaylen Brown, el MVP de las últimas Finales, dio un paso al frente con un doble doble de 26 puntos y doce asistencias, a los que añadió ocho rebotes.

Jrue Holiday aportó 17 puntos y el dominicano Al Horford, hambriento y agresivo en los dos lados de la pista, contribuyó con doce puntos y cinco rebotes en un quinteto titular de Boston en el que sorprendió la muy modesta actuación de Kristaps Porzingis. El letón apenas metió un punto y solo estuvo en pista doce minutos, sin jugar en la segunda mitad.

Payton Pritchard selló 17 puntos y cinco triples saliendo del banquillo y Luke Kornet aportó diez puntos y nueve rebotes, al presentar su candidatura para una plaza en el quinteto de Joe Mazzulla en Nueva York.

En los Knicks, Josh Hart fue el líder anotador, con 24 puntos, mientras que Jalen Brunson metió 22. El dominicano Karl Anthony Towns logró 19 puntos y ocho rebotes.

En las finales del Este ya espera rival Indiana Pacers, que ganaron 4-1 la serie contra Cleveland Cavaliers.

EFE